《反黑》小羽搭上首富之子王思聰　放狗、砌lego玩純純的愛？

陳雅婷因《反黑》小羽一角而被封為女神。

內地女星陳雅婷（Jojo）雖然憑網劇《反黑》小羽一角而秒殺一眾宅男嘅，但劇集播畢後，其工作量並未有明顯大增，但近幾月，陳雅婷頻頻被影到同內地首富之子王思聰出雙入對，除以情侶裝暢遊日本主題樂園之外，本月初更齊齊去到三亞跨年，而呢位首富之子，更願意為陳雅婷擔遮擋太陽，足見其受龐程度。此外，亦有網友於名店偶遇二人，並指王思聰花費過百萬為女友埋單。對於新戀情，陳雅婷雖然未曾開口提過，但就不時於微博上載照片宣示主權，當中出鏡率甚高嘅哥基犬，其實正正就係王思聰愛犬。



王思聰愛犬不時都會出現喺陳雅婷懷抱當中。

現年27歲嘅陳雅婷，出生於武漢，2013年被星探發掘而升為模特兒，擁有fit爆身材同一雙長腿嘅佢，影過唔少性感火辣相，同純過蒸餾嘅小羽有甚大反差，她曾在訪問中表示只要有好效果的話，絕對唔介意性感。而講到攝偶條件，陳雅婷雖然認為靚仔都唔錯，但「我不會考慮他來自甚麼地方，只要有喜歡的，那裡都好。」

今年八月生日時，陳雅婷同王思聰以情侶網同遊日本迪士尼，王思聰更為女友擔遮擋太陽。

陳雅婷之前上載lego相時，相中嘅00寸SONY電視，有網友估計應該係王思聰屋企。