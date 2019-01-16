張繼聰行過冇打招呼當透明　梁烈唯記足10年：當時我好難受

張繼聰都有潮玩10 years challenge。(ig圖片)

近日IG界興起了一股名為「10 years challenge」的熱潮，就是將自己10年前後的照片post在一起作對比，分享一下當中的轉變，本港不少藝人都有潮玩呢項「挑戰」，張繼聰亦是其中一人。阿聰post了他10年前後的照片，除了明顯睇得到他由瘦削身形變身成為大隻man爆的型爸，還有從外表上看不到的心境轉變，他留言表示：「睇人地嗰啲都好似冇咩點變，我就....不過老實，好感激依10年，心境嘅改變比外表變化更大 #10yearschallenge」

阿聰10年前後變化好大。(ig圖片)

而阿聰呢個post即惹來大批粉絲同網民留言支持和畀like，就連最近改了名叫梁競徽的梁烈唯 (唯唯) 都有留言，不過卻是勾起了他和阿聰之間的一段傷痛回憶，更是令他記足10年之久！原來唯唯曾記恨阿聰當他透明，他分了3次留言給阿聰重提呢件往事，詳細描述了當年的情形：

估唔到阿聰一張相令唯唯記起不快往事。(ig圖片)

「話說10年前我在 tvb五廠外的走廊遇見你，當時係夜晚，而你帶住副黑超！我跟你友好點頭 say hi！但你不理我直接走過～～～

當時我好難受！一直放了在心中，就算之後大家認識了我也沒有問你為何！但這些年我終於知道，當時的你正受著很多壓力！

現在我更加知當時的你為何會這樣，我知道一定唔會係因為你串！所以現在看見你很有自信很有 魅力，我真的很為你感到開心！同時也給了很多動力和信心給我，其實真係要感謝你！感謝你的分享！」表明自己當年曾經錯怪了阿聰。

唯唯喺阿聰個post嘅留言。(ig圖片)

估不到咁小事唯唯都可以記住咁耐，事隔10年到今時今日都依然記住，網民都不禁留言話他小氣，而阿聰亦有回應他說：「大家努力兄弟！應該純粹係發雞盲。」強調自己當時絕非有心無視對方。

阿聰話自己當時只係發雞盲。(ig圖片)