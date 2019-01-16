【老友記】完結15年仍為華納賺近80億　6位主演各獲2千萬分紅

由珍妮花安妮絲頓（Jennifer Aniston）、Courteney Cox、Lisa Kudrow、Matt LeBlanc、Matthew Perry、David Schwimmer主演的美國處景喜劇《老友記》（Friends），自1994年開播以來深受觀眾喜愛，儘管劇集早已在2004年完結，不過大家的追劇熱潮仍未減退，15年過去，這套經典的電視劇依然保持著良好的收視，一眾劇中演員也連帶受惠。

《老友記》可謂是大家心目中的經典美劇，不少觀眾都看了十次八次，百看不厭，儘管劇集已經完結15年，但靠重播依然為發行商華納兄弟帶來10億的巨額收益，受歡迎程度可見一斑。（網絡圖片）

據美國財經網站《Marketplace》報道，《老友記》至今每年仍為發行商美國華納兄弟（Warner Bros.）帶來10億美金（約78.4億港元）的巨額收入，由於6位主演當年簽訂的合約中，包括了2%的廣播聯賣收入分紅，所以他們每人也會獲得2000萬美金（約1.57億港元），真是唔使做也有錢收。

2019年，Netflix以1億美金（約7.84億港元）買下該劇的播放權，對比往年高出7000萬美金（約5.5億港元）左右，這也意味著幾位主演明年的分紅可能會繼續增加。

一班劇迷都表示「看了N次也不厭」、「真的好看，隨便一集都可以看」、「這是應得的」等對劇集讚不絕口，也有網友笑言「《還珠格格》、《新白娘子傳奇》、《情深深雨濛濛》年年重播，不知道有沒有此等收益？」

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