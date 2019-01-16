即食麵要點煮先好食？　神話Eric拍片教你神級秘方！

2019年才剛剛開始，韓國長壽組合神話隊長Eric就已經有不少新搞作，不但啟用個人Instagram和Twitter帳戶，又與神話成員Andy創辦的TOP Media簽約成為旗下藝人，喜歡烹飪的Eric還設立YouTube頻道「aguTV」分享煮食秘方，實行做個飲食界星級YouTuber！

神話隊長Eric不但Rap而優則演，而且擅長烹飪。（視覺中國）

過往Eric在綜藝節目《神話放送》和《一日三餐漁村篇》大曬廚藝，雖然神話創造（神話歌迷）和觀眾「嫌棄」Eric煮飯速度超慢，曾經用7小時才煮好一餐飯，不過吃過Eric佳餚的人都大讚非常美味，沒有枉費大家長時間等待。Eric的首條教學影片是向大家傳授煮即食麵的秘訣，材料除了不可或缺的即食麵外，還有京蔥、雞蛋和水，Eric指出大家平常都會用自來水煮麵，不過他認為用過濾水或蒸餾水煮麵的話，就不會有化學味道和雜味，就能煮出更美味的即食麵。

神話Eric早在《一日三餐漁村篇》已大展廚藝。（網上圖片）

Eric上載長達10分鐘影片，教大家如何煮即食麵。（影片截圖）

材料重要，不過煮麵方法更重要！究竟Eric會如何煮即食麵呢？

1. 每個人落調味料的次序都不一樣，有人喜歡煮麵前落調味料，亦有人煮麵後才加入，而Eric就認為要先落調味料，因為他認為要先煮好湯底，而且調味料含有鹽份，沸點會變得較高，所以要先趕快煮滾

2. 將京蔥的白色和綠色部分切碎後，蔥白需要在滾湯時放進去，煮出蔥的辛辣味與甜味，而蔥青則要在最後才放進湯裡以保留口感

3. Eric坦言自己不會計算煮麵時間，又認為即食麵要保持彎曲的模樣，煮熟時就能保持微硬的口感

4. 在煮麵的過程中，Eric會先將蛋白倒進麵裡，並在上菜前才將蛋黃放在麵上。Eric又提醒大家，不要將蛋白攪開，以免令湯底變得混濁

5. 煮好麵之後，Eric先拿出即食麵，再將湯底煮滾，確保即食麵可以和冷空氣混合，讓麵條保持彈性和黏性

一齊跟住Eric學煮麵啦！

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雖然是YouTuber初哥，不過Eric的拍片裝備或許是剛剛開始拍片，Eric拍片時略顯手忙腳亂，例如忘記更換石油氣，未能對焦，滾水時忘記蓋上煲蓋等，不過種種蝦碌場面反而令影片增添不少笑點，令神話創造和網民可以輕鬆學習Eric的煮即食麵秘方。不知道下次Eric又會教大家煮甚麼菜式呢？

YouTuber初哥拍片黁有啲生疏，不過相信大家都不介意！（影片截圖）

這段影片不單教大家如何煮麵，還有不少搞笑位，例如Eric滾水時忘記蓋上煲蓋。（影片截圖）

咪睇Eric好搞笑，其實一上到舞台就型到爆！