【新春開運王】家燕姐唔諗再婚：閃婚唔到我喇

薛家燕今日（16日）與湯洛雯和王浩信等藝員出席無綫電視賀年節目《新春開運王》錄影。她透露節目組邀請了三位堪輿學家，和每集有不同的嘉賓藝人，去為大家解構來年的風水命理運程等等。她說：「我覺得幾有趣，大家都會了解下，有時人夾人緣，有啲生肖會特別夾，不妨去聽下，因為人與人之間相處最要互相了解。同埋有啲野、有啲方位會引致唔好嘅野發生，咪可以避開佢。」

家燕姐表示也會做足傳統集俗。（陳順禎攝）

那家燕姐有否向師傅們請教一下如何去趨吉避凶呢？家燕姐笑言：「有嘅！緊係要問啦！正如靚湯（湯洛雯）講﹐依家問唔洗畀錢啊嘛！三位師傅都有提點我地嘅，今年我都會大展拳腳，開多幾間分校。今年都會驛馬星動，嚟緊我都將會喺各地有巡迴演唱會，亦都係應驗咗嘅。」不過家燕姐也補充，即使她今年行好運，前提也是要自己去努力，不可以只等運到。

家燕姐說自己的觀眾由三歲到九十一歲都有﹐她表示很高興。（陳順禎攝）

家燕姐一直與男友感情穩定，被問到有否請師傅指點一下姻緣運，又有沒有可能「閃婚」？她表示：「我唔會問啦，閃婚又唔到我喇，不過頭先講開笑話依家好多人有咗bb先結婚，咁我又點會有bb呢！（所以）就唔會閃婚啦！等我仔同我新抱有bb，咁我就抱返個孫啫。緣份嘅嘢好難講嘅，我就唔會諗住再結婚喇，如果有個人傾得埋嘅，又錫你嘅，又對你事事都關心嘅，咁都已經係好開心嘅事喇。」