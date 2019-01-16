街坊隨意拍不經修圖　最高顏值男明星一定係吳亦凡？

當紅每個明星基本上都有數十個、甚至數百個屬於自己的個站，管理站子的管理員，常被稱為站姐。站姐們會在追行程時利用大砲（單反相機）拍攝高清照片，並在經過精心修圖後才會上載於個站，所以通常出來的偶像照片一定是完美無暇。然而，最真實的照片往往出自路人之手，路人往往只是偶爾遇上明星，又隨手用手機拍下了影片或照片，然後就直接上載社交媒體炫耀一番。這些自然的圖片或影片（又名：生圖）才能體現出明星真正的一面。以下為您盤點完美通過生圖考驗的男明星。

不經修圖，顏值仍能經過考驗才是真的型！（網絡圖片）

黃旼泫（NU’EST/WannaOne）

暱稱：美年（韓文近音），見暱稱如見人，黃旼泫俊秀的外表、完美身型比例、甜美的嗓音、優秀的男朋友式穿搭技巧都使一眾粉絲被迷得神魂顛倒。

點擊圖輯看美年美圖。

+ 4 + 3 + 2

王嘉爾（Got7）

香港界的代表，作為一個Rapper，除了有魅力的低音煙嗓，外貌也一點不輸蝕，還加上親民，怪不得人見人愛，成為圈中人脈王。

點擊圖輯看Jackson美圖。

+ 4 + 3 + 2

易烊千璽（TFBoys）

能成為時尚界的寵兒，除了鮮明的輪廓，大概是易烊千璽身上天生有種獨特的氣質。這種與生俱來的氣場，使他即使站在人群中，也能被人一眼捕捉到。

點擊圖輯看千總美圖

+ 5 + 4 + 3

崔珉豪（SHINee）

出身於顏值聞名的SM家，更是偶像團體中門面的表表者，朝著演員方向走也是理所當然吧！無公害的小鹿相，加上親和的性格，優越的身型比例，還不是人群中最閃耀的星！

點擊圖輯看珉豪美圖

+ 4 + 3 + 2

炎亞綸

作為台灣初代偶像團體飛輪海的成員，很多90後的偶像，雖然今年已經出道十四年，但顏值依然十年如一日，完全可以融入一班小鮮肉之中。

點擊圖輯看亞綸美圖

+ 5 + 4 + 3

吳亦凡

模特兒的身高、帥氣的臉蛋、帶點痞痞的氣質，就像是從漫畫裡走出來的人物。

點擊圖輯看Kris美圖