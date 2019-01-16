【極度怪咖】王浩信與張振朗超出兄弟情：我哋有接吻戲

王浩信今日（16日）為無線新年節目《新春開運王》擔任嘉賓，談到自己正在為拍攝新電視劇《極度怪咖》而忙碌：「今次演一個好醉心於演戲嘅演員，佢喺美國修讀完演藝課程，返到香港就想去見佢嘅偶像（高海寧飾），但就被牽涉入一單案件，繼而被警察邀請佢做一個卧底，去做一個黑社會大佬。所以最近大家見到我背脊多咗個印水紙紋身，就係為咗角色而設。」





王浩信透露所有劇組初一二三都放假，自己也可以陪陪家人。（陳順禎攝）

王浩信又分享拍攝趣事：「好難搞啊，拍到夜晚四五點，我同振朗都仲喺到焗蟹。呢排唔使點去做Gym，啲腹肌都越來越現，因為真係笑到有腹肌。」問到與張振朗的Hehe戲份，王浩信則表示：「我諗我哋真係建立咗一種真感情，除咗兄弟情以外，都建立咗啲我未試過嘅感情，同埋我哋會有吻戲，對我嚟講都係新嘅挑戰。」



王浩信想學習烹調賀年食品的方法。（陳順禎攝）

說到新年的計劃，王浩信說：「新年要去拜年，同休息啦。趁住初一二三放假等自己叉下電，因為今次戲份都重，所以希望可以陪吓屋企人，又探吓朋友。」他又談起自己喜歡的新年食品：「我有一半係新疆人啦，所以會特別鐘意食麵食，包括餃子、羊肉串、湯麵，亦會自己整一啲煎堆、蘿蔔糕，其實同香港嘅習俗冇太大分別。」

