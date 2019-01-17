【延禧攻略】「令后CP」續前緣合體　金牌監製于正：馬上演姐妹了

去年內地清裝宮鬥劇《延禧攻略》爆紅，除了捧紅劇中一眾演員之外，更使金牌製作人于正洗脫過去「爛片」污名，令許多觀眾刮目相看。正正因為劇集大受歡迎，他又再次邀請原班人馬出演新劇《皓鑭傳》，可是皇后娘娘秦嵐無緣演出，觀眾都大嘆可惜,，無得睇「令后CP」合體。沒想到近日于正就親自爆出，將打造新劇《傳家》，並會找來秦嵐﹑吳謹言合作演出姐妹，令一眾電視迷大呼期待。

《皓鑭傳》廷誤了兩個月即將播出，網友都大呼期待。（網上圖片）

就因為《皓鑭傳》即將在今個月19日播出，皇后娘娘秦嵐就好有心幫手宣傳：「哇，我會員已充，静静的等待我愛的你們。」一句說話就勾出于正爆料：「沒有娘娘的皓鑭終成遺憾，默默等咱們《傳家》再聚！」言語中已表明在即將打造的新劇中秦嵐會出演一角。

不過最令網友關心的是秦嵐﹑吳謹言兩人會否合體演出，于正大方表示絕對會：「有啊！馬上演姐妹了，敬請期待原班人馬出演的《傳家》。」搞到網友不知幾開心，叫他進度趕快一啲「安排快一點」﹑「期待的哭了」…紛紛都話追爆嚟睇。

秦嵐無緣出演《皓鑭傳》。（網上圖片）

于正爆出《傳家》將會找「令后CP」合體。（網上圖片）

據指《傳家》是一部民初劇集，主要講述三姐妹因不同個性而遭遇不同命運。最終因為日本人佔領上海，令她們連翻受創陷入風雨之中，最終為了要實現父親實業興國的願望，而團結一致度過這個艱困時刻。該劇總共有40集，製作周期預計24個月，原本預料是去年拍攝可是因為演員檔期問題，最終廷後到今年，皇后娘娘同魏瓔珞再續前緣，絕對令人拭目以待。

于正將會找《延禧攻略》班底推出新劇《傳家》。（網上圖片）