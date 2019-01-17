【10YearChallenge】金城武神隱紅足20年　3大傳聞無從稽考

近日有不少藝人潮玩「10YearChallenge」，展現了不少娛中的凍齡神話！雖然金城武並沒有親自上陣組圖分享保鮮證據，但經網友相助，這位「娛樂圈隱士」十年對比圖魅力十足，網民均驚呼神奇！

其實金城武自出道至今曾經演出過多部經典作品，約20年前亦已是王家衛的愛將，演出過《重慶森林》和《墮落天使》，近年又在《赤壁》中飾演諸葛亮、參演《擺渡人》、《喜歡你》等作品。不過金城武最強的並非其演出、亦非凍齡能力，而是他廿幾年以來都能夠保持極度低調的神秘作風！除了作品宣傳之外，金城武幾乎絕跡娛樂圈，正如他曾在受訪中提過：「不想當明星」一樣。

金城武靚仔到曾多次列入「世上最英俊的臉龐100人」。（視覺中國）

沒有「新聞」 只有「傳聞」

金城武是一名中日混血兒，台灣出世，天生一張「只應天上有」的俊俏臉孔，不只是女士們的夢中情人，就連男士們都非常葡萄！然而，金城武的「新聞」極度罕有，即使出現亦以只為作品宣傳，沒有開設社交平台，深居簡出，致使外界對他的神秘極感興趣。金城武對上一次公開現身已經是2017宣傳電影《喜歡你》（連有份提名角逐影帝的金馬獎亦缺席），而最近，大家要見他就只能玩上月剛推出的遊戲《鬼武者》復刻版了。由於大家都想知，但又無從入手，因此衍生出關於金城武的多個傳聞，而至今仍未有證據去證實或推翻，經一輪「大海撈針」，記者綜合了以下三大傳聞！

復刻版的《鬼武者》，大家爆機了嗎？主角「明智左馬介」就是金城武了！（網上圖片）

傳聞1）超級宅男？

傳聞中，金隱士的私生活就是宅在家中打機度日，更有傳聞指他沉迷到廢寢忘餐的地步，陳可辛更曾爆料說過邀請金城武食飯被拒絕的原因，是「金城武和網友們約好了，要上線聊天」！連吳君如都嘲笑他是「有網路就可以活的人」！而金城武本人亦沒有否認過自己是機迷，被記者問到時他只回答：「我平常也愛看書、看電影，不知道為什麼，大家都只愛寫打電動？」而據知，金城武平時打扮不修邊幅，對飲食毫不講究亦不拘小節，張艾嘉更說過：「金城武是外星來的，他跟我們的腦電波不同，沒法溝通。」但到底金城武愛玩的是什麼遊戲，提到的網友又是什麼人，到現在依然是個謎。

點擊下圖放大回顧金城武的部分作品相：

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傳聞2）秘密已婚？

要在網絡世界尋找金城武的「情史」其實不難，因為少之有少，而最廣為人知的就是楊采妮，傳聞中因為拍攝歌曲《分手的夜裏》、《失約》MV時暗生情愫，不過這都已是非常久遠的歷史了。而近年傳得最烈的是一直隱居日本的金城武已與一名日本圈外女子結婚，亦有傳過他與經理人姚宜君曾經有過一段情，更傳過他其實是同性戀的。不過以上所提到的全部都只是傳聞，現時金城武的感情狀態是怎樣？相信只有他本人才知道。

金城武出席《喜歡你》活動。（視覺中國）

傳聞3）中醫奇才？

金城武有「凍齡男神」為稱，除了是天生麗質之外，保養方面應該有些心得，而傳聞中，金隱士原來是靠自學中醫養身！據知，金城武多年前就夢想成為一位中醫師，雖然未有報讀有關中醫的課程，但他閒時就會在家看有關中醫的書籍自學醫術，近年更傳他向一位「大師」拜師學藝！據聞當年陳可辛找他在電影《武俠》中飾演精通人體穴道與醫理的捕快徐百九也是這個原因。至於他的醫術有幾高明？傳聞中，有台灣「綜藝教母」之稱的葛福鴻有次感冒，經金城武「望聞問切」後還開了藥方兼配藥。雖然經理人姚宜君被傳媒問到有關金城武的醫術時支吾以對，但她卻沒有否認金隱士「鑽研醫術」一事。

2019《風林火山》再見

繼2017年的電影《喜歡你》之後，金城武又再絕跡娛圈，但他並非息影，只是極度揀擇而已！其實2018年，金城武參演出由麥浚龍執導的新片《風林火山》，夥拍古天樂、劉青雲以及梁家輝三大影帝，而《風》片亦預計於2019年上映。根據金隱士的慣例，《風》片宣傳時理應會公開現身，未知他又會否為自己的「傳聞」一一解話呢？

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