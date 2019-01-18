張栢芝疑似搬往北京8千萬豪宅　網友：要搬近兒子的生父？

敢愛敢恨的張栢芝去年11月底低調生下第三胎兒子「小王子」，震驚全城。公佈這個消息後，先後傳出孩子生父是「一位65歲的新加坡富豪」、前老爺謝賢的內地好友「隱形富豪」孫東海、「星爺」周星馳、前夫謝霆鋒以及29歲台灣男星何孟懷等等，但均被張栢芝工作室否認！近日又有內地傳媒爆料，張栢芝位於北京7000萬人民幣（約8千1百萬幣）的豪宅正在裝修，疑似將全家遷居北京。

報導指該豪宅屋外擺著許多裝修材料，還有裝修工人進出，疑似正在為動工做準備，消息一出，外界除了猜測張栢芝想要遷居北京，離開香港這個是非之地外。其實張栢芝在各地都有多處房產，而位於北京機場附近的這幢豪宅，是雙層別墅，周邊壞境極為雅致。而這座豪宅曾被爆料過是富商孫東海送給張栢芝的，令不少網友懷疑「小王子」真正的生父就是孫東海。

雖然張相打晒格，但都睇得出好豪！（網上圖片）

周星馳跟張栢芝自20年前《喜劇之王》再度合作！（圖片來源：視覺中國）

孫東海，今年51歲，比張栢芝年長12年。他此前是靠房地產投資發家的，有大陸「向華強」之稱，後來轉入影視投資做起了製片人。在2015年上半年，就有媒體拍到張栢芝和孫東海來往甚密。孫東海還帶過張栢芝和她兩個兒子一起逛過街。目前為止，張栢芝仍未透露「小王子」真正的生父是誰。

小王子相信一樣咁靚仔！（圖片來源：視覺中國）