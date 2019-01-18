【聲林之王】女兒巫詠歡遺傳好聲音殺入PK賽　巫啟賢：導師很毒舌

台灣歌唱選秀節目《聲林之王》大受歡迎話題四起，其中不乏星二代參加，有台灣台語歌手張秀卿之女林莉﹑搖滾歌手高凌風之女葛子揚﹑歌手巫啟賢之女巫詠歡…個個都是唱得之人，令兩位導師蕭敬騰同林宥嘉都拍案叫絕。不過經過幾輪激烈競賽之後，只有巫詠歡有得留底，其療瘉的聲音令人聽出耳油，最終獲選進入「歌唱河谷」組同其他人繼續PK，爭取最終6強進入聲林總決賽。

巫詠歡扉自己實力闖進一對一pk賽。（網上圖片）

事實上，只有18歲的巫詠歡參加《聲林之王》時，無人知道她是巫啟賢之女，一路過關斬將從千人的海選順利晉級到指定一對一比賽，全都是靠個人的實力，可見遺傳了爸爸的絕好音樂細胞。

從一開始拿著吉他彈唱給予人一種療瘉感的她，近來就嘗試拋棄結他展現更多元的自己，就好似同歌手小宇合唱《920》時大獲好評，連蕭敬騰都大讚：「她唱Punch這麼大的歌，算是一個突破。所以我覺得很好，然後我今天聽到你很多聲線，你發聲的共鳴跟之前相較起來是有很大的區別的。」不過到最新一集從挑戰者之中挑選一人進行一對一pk，她就選擇了唱林宥嘉的《傻子》，可是演唱失準，哈林庾澄慶就批評：「今天的穩定度一直出現一些狀況。」最終她晉級失敗，只能去失敗待定區。

巫詠歡演唱《傻子》失準。（網上圖片）

庾澄慶批評今日的穩定度一直出現狀況。（網上圖片）

最好笑的是在最新一集中，巫啟賢都有前來觀看女兒的表演，他有非常大的感受：「我看了這比賽心裡面有很多感受。因為我當評委的時候我都覺得比賽的賽制好公平喔，好人性喔。自從我女兒參加之後，我覺得賽制好機車，而且導師都很毒舌。」面對不了導師直接批評女兒，他就離開現場眼不見為淨，認真搞笑。

巫啟賢都有去到現場觀看女兒唱歌。（網上圖片）

從6歲開始學古典鋼琴﹑12歲學結他的巫詠歡，其實在近兩年先開始學唱歌，從一開始唱歌她經常走音，連爸爸媽媽都嫌棄，覺得她難走歌手之路，到如今鼓起勇氣參加比賽已經證明她有一定實力，她不在乎最終結果得失，只想證明自己有沒有能力而已。

巫詠歡音樂基礎非常好。（網上圖片）