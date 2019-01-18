【新戀情曝光？】同郭碧婷拖手睇展覽　向佐：你們看到什麼是什麼

娛樂大亨向華強之子向佐近年主要在內地發展，去年年尾同媽媽在親子真人騷《最美的時光》中引起大家廣泛關注，人氣急升。今日（18日）有網友在微博曬出向佐同郭碧婷的拖手照片，疑似戀情曝光，而向佐也大方回應內地媒體，指大家看到什麼是什麼，自己不多說了，間接承認戀情。

日前有網友曝光向佐同郭碧婷的拖手相，疑似兩人拍拖，而向佐的回應指大家看到什麼是什麼，自己不多說了。（微博圖片）

兩人曾於2017春夏巴黎時裝周上碰面，共同出席Lavin品牌騷。（VCG）

《最美的時光》除了有向佐兩母子參與之外，還有吳尊和爸爸、郭碧婷父女、劉維和媽媽、孫偉和媽媽。在節目中，向太對郭碧婷喜愛有加，大讚對方漂亮。當時有傳向佐同一名神秘女子約會，向太還幫兒子澄清，同時表示自己很喜歡郭碧婷，認為她才是適合的人選。

向太在節目中毫不掩飾地表達自己對郭碧婷的喜愛。（微博圖片）

郭碧婷出身台灣，今年34歲，有1/4的美國白人血統。最初以平面模特兒出道，2008年因拍攝「益達香口珠」廣告走紅，因而被稱作「益達女孩」。此外，郭碧婷拍攝過不少MV，包括陳奕迅《聖誕結》、五月天《潮人》、周國賢《漢城沉沒了》、王力宏《不完整的旋律》、蕭敬騰《原諒我》、林奕匡《雨落大地》、何韻詩《如果我們只剩一首歌的時間》、方大同《特別的人》等。2012年，郭碧婷在郭敬明執導的青春電影《小時代》中飾演四大女主角之一「南湘」，在內地人氣急升。一頭飄逸的長髮，雪白的肌膚，加上濃眉大眼，仙氣十足，郭碧婷憑藉清純的氣質成為不少男生心目中的女神，如今同向佐拍拖，不少網友都送上祝福，更笑言「向太心願達成。」

郭碧婷在《武林怪獸》中同古天樂合作。（微博圖片）