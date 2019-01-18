張學友御用私家咪造價30萬只屬中價　邊位歌手咪高峰要過百萬？

剛看完歌神張學友《A CLASSIC TOUR學友．經典》世界巡迴演唱會，完全是一場華麗的聽覺與視覺享受，期間同行友人問，學友用的是不是紅館提供的咪，筆者聽罷瞪大眼看著他：「怎麼可能！歌神怎麼可能用大會咪？他用的當然是私家咪啊。」不只歌神，很多歌手都重金訂造自己的私家咪，將自己的聲線特點更精準地呈現出來。以下這些歌手所用的咪，都來自德國著名音頻設備品牌Sennheiser，價值不菲。

歌神點會用大會咪？（視覺中國）

張惠妹

阿妹特別鐘情白色，她擁有多支白色訂製咪，阿妹還會很親暱地為它們取名為「小白」，上面還會刻上她的名字。阿妹曾帶其中一支小白上《康熙來了》，蔡康永還試過用此咪來唱京劇，大讚小白擁有驚人的效果，極具穿透力。阿妹的專屬小白約30萬。

阿妹的咪專稱小白，而她手持這支已不是第一代小白，她別稱它做「小花」。（視覺中國）

張靚穎

有「海豚公主」之稱的張靚穎，擁有多支不同顏色的專屬咪，除了最為人所熟知的「小紅」，先後還１有過「小藍」、「小小藍」、「小灰」、「小銀」、「小粉」。據說一支造價30萬。

張靚穎的專屬咪「小紅」。（視覺中國）

張靚穎其他顏色私家咪：

費玉清

張惠妹有小白，同樣來自台灣的費玉清有小黑（雖然大部份咪都是黑色的），他找來世界上最為專業的一家德國咪高峰製造商，專門為他度身打造一支專屬的咪，能99.99%地還原歌手的原聲，並且能過濾掉舞台上的所有雜聲。據說要價約30萬左右。

小哥費玉清曾是Sennheiser的代言人。（視覺中國）

+ 2

張學友

歌神張學友的金色咪最為人所熟悉，是多年拍檔陳淑芬特別為他度身打造的，上面刻著他的英文名字Jacky Cheung，造價30萬。

學友的度身訂造的金色咪，由經理人陳淑芬所贈。（視覺中國）

蔡琴

「絲絨歌后」蔡琴歌聲空靈，她也以高價打造為她訂身訂造一支金色咪，鑲嵌了1000多顆水鑽，無論內外都是世界上獨一無二的。蔡琴非常珍重這支咪，不能向它噴氣、不可以沾到口水，更不能沾到唇膏。蔡琴有一次帶著這支金咪上《康熙來了》，小S拿起來把玩，卻不小心讓咪沾到唇膏，她嚇得馬上跪地求饒，蔡琴看著自己支咪，搖搖頭說：「只好原價賣給你了。」蔡康永馬上問要不要600萬台幣（港幣約125萬），蔡琴點頭大讚他知道行情。

蔡琴的金咪太有標誌性，所以經常會在她的演唱會海報上見其蹤影，人咪合一。（網上圖片）

+ 4 + 3 + 2

以上歌手都擁有不少於一支的專屬咪，功能也不一樣，張惠妹就曾說過她的小白都有不同的個性，有的比較敏感溫和，有的比較狂野。以上資料僅供參考，但可見，歌星們對歌藝聲線的重視，蔡琴演唱會的台灣御用音響師陳剛健曾說：「好的話筒（咪高峰）可以把原本好的聲音表現得更好、更真實，透明度和解析度會更高。」

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