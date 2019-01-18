【以團之名】7人男子組合唱iKON名曲走晒音　Selina聽到面有難色

去年內地選秀節目《創造101》﹑《偶像練習生》大受歡迎，今年內地方面亦繼續添食推出多檔以選男女偶像比賽的節目。近日其中一個選男偶像的節目《以團之名》播出掀起極大討論。皆因參加比賽的男子質素過低，其中一隊7人組的隊伍演唱韓團iKON的《Love Scenario》，幾乎全體唱到走晒音，令導師任家萱（Selina）﹑袁婭維面有難色，同時令網友紛紛吐嘈「聽過最難聽的版本」認真攞命啊！

7位男生演唱《Love Scenario》難聽入耳。（網上圖片）

節目一開始眾多位男生就組成團體進行考驗，其中有7名參賽者就組成《紀念品》演唱，他們每一位打扮得十分可愛俏皮，視覺上可以話養眼，但聽覺上就一言難盡。他們齊齊唱《Love Scenario》的中文版，一開聲已經走音舞蹈動作亦不整齊，連在旁的其他參賽者都話：「調不對吧！跑音了。」亦聽到任家萱

﹑袁婭維皺起眉頭，表情已經給出答案。

果不然這一組的分數是全場最低，Selina表示：「這個是我們評到目前為止，星星數最少的一次。因為我們是綜合舞蹈唱歌各方面，還是希望你們不要失望。」而舞蹈老師王霏霏就話缺少靈魂：「我是覺得我看完了之後，就是你們整個舞蹈下來就是差了那麼一點魂的東西，就沒有吸引到我們，所以我希望你們下一次的表演再多去用心，然後把每一個動作都做齊要感染我們，很重要感染力。」

袁婭維皺起眉頭已知咩事。（網上圖片）

Selina表示這一組是全場最低分。（網上圖片）

成績比起其他人落差甚遠，身為團員的楊桐都話失望：「可能和大家預期想的差別太大吧！」而朱勇健則表示：「沒有打起精神還是怎麼著，還是說當天的錄製比較累的原因吧，就導致大家的狀態都不太對。」承認表演失準。

節目播出之後網友紛紛批評，認為參賽者的質素過低完全無吸引力，同時覺得毀了《Love Scenario》，會令原唱者崩潰「看不下去了」﹑「救命啊求放過」﹑「好可怕」﹑「手裡的刀要拿不住了」…對節目好失望。另外，亦勾出《Love Scenario》中文版填詞人胡彦斌留言：「附上《Love scenario 》帶中文rap版本的 歌詞，方便喜歡這首歌的朋友演唱。」言語中話中有話 。

楊桐對自己的表演都好失望。（網上圖片）

胡彦斌都留言話中有話。（網上圖片）