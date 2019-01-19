【翻撻前度大集合】戀人分手四分一世紀　人生遺憾能否靠愛彌補？

最愛的人，往往不是最適合結婚的人，能夠相遇相戀，結婚生子，一起走到人生盡頭，其實是一件相當幸運的事。在愛情路上，不少人心中都有一點遺憾，如果給你或妳一次機會，又能否願意彌補昔日做錯過的事，再次重燃愛火？Netflix節目《翻撻前度大集合》就給與分手戀人再愛一次的機會，其中有一對分手28年的舊情人，終於再次走在一起，令人睇到眼濕濕。

彼德跟黛安在28年前分手，多年來沒有見面。（網上截圖）

節目中彼德和黛安已經有28年沒有見面，當年分手原因是接受不了2年的Long D戀情，二人在美國旅行時邂逅相戀，但彼德住在雪梨，而黛安住在弗羅里達，相隔半個地球的距離，最終成為了分手的原因。彼德多年來都忘不了黛安，儘管二人已各自結婚組織家庭，黛安曾有一段18年的婚姻，離婚已經8年半，兩名孩子已經讀大學，黛安憶述當年的戀情「那是一段稚戀，很刺激很浪漫。」節目安排這對分手28年的舊情人見面，並且有酒店房間讓二人選擇一起渡過，還是分開過夜。

節目再次撮合二人，安排2人生活3星期，看看能否舊情復熾？（網上截圖）

二人昔年有過一段浪漫時光，但Long D戀情最終也是分手收場。（網上截圖）

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在沙灘談到年輕時的瘋狂，黛安跟彼德竟然脫清衣服裸泳。（網上截圖）

二人在水中赤裸相擁，之後不問可知已經發生了關係。（網上截圖）

始終多年不見，黛安開始未敢接受這位舊情人，各自回房休息，第2天二人去了沙灘散步，說說分別多年的生活，黛安表示希望用成年人的層面，重拾這一段友誼。作了多年的單親媽媽，黛安顧慮明顯更多，她表示「生活會抹殺愛情，讓浪漫慢慢消失。」幾星期之後，二人去了巴黎旅行，期間亦發生了關係，而黛安對彼德愈來愈捨不得，正當她忐忑不安之際，彼德在巴黎鐵塔下，單膝下跪，向黛安遞上戒指求婚，最終黛安流著幸福眼淚答應了，二人迎來了一個遲了28年的美滿結局。