劉心悠助養盧旺達女孩初嚐當媽媽滋味　霸氣表示：OK，我照顧你！

單身多年的劉心悠最近一嚐當媽媽的滋味，不過並非她自己生小孩，而是透過助養盧旺達的兩名女孩丹妮和帕卡蓮言。向來充滿愛心兼擁有一顆善心的心悠，早前就以國際培幼會大使的身份，隨該會到了非洲盧旺達作慈善探訪，並深入當地貧困村落及難民營，了解當地女孩長年面臨的困境。這次是心悠首次親身到落後國家行善，她說：「希望可以利用自身力量，為當地嘅小朋友做啲事。」

心悠以隨國際培幼會大使身份，隨該會到了非洲盧旺達作慈善探訪。

心悠得悉且親眼目睹盧旺達的女孩為了要賺錢養活弟妹，需於大清早就到磚場工作，以頭運送磚塊，每一輪運送20塊，來回15次，半天下來就運送了300塊磚，而這樣艱苦的工作，僅讓她獲得每天300元盧旺達法郎，亦即相等於港幣$2.6。這一幕幕都令心悠感到非常震撼和心酸，也讓她反思了自己是有多幸福和幸運，很想對這些女孩說：「OK，我照顧你！」



她遂決定了要照顧其中的兩個女孩，正式成為助養「媽媽」。心悠表示：「我付出好少，但佢哋已經可以有好大嘅改變，甚至係一生嘅改變，點解唔做呢？」她又呼籲大家有能力都可以去助養，希望更多有需要的小孩受惠。

心悠對於當地女孩要用頭運磚來賺取生活費感到心酸。

一齊睇下心悠呢次慈善探訪嘅相啦。