【新喜劇之王】周星馳披露當年做茄哩菲原因：好奇跑龍套的滋味

星爺同王寶強為新戲宣傳而接受訪問。(時光網圖片)

周星馳 (星爺) 自編自導的賀歲新作品《新喜劇之王》將於今年大年初一上映，該電影經已展開了連串的宣傳，早前星爺就與戲中男主角王寶強接受內地電影網時光網的獨家專訪。星爺大顯他的幽默本色串王寶強說：「我真想問問你，你又沒有身材，又沒有顏值，你憑甚麼那麼大的信念，會覺得自己一定會成功呢？」王寶強即表示是因為看了星爺當年的《喜劇之王》，被星爺飾演的角色尹天仇那種努力奮鬥的精神所激勵。

星爺串王寶強無樣無身材。(時光網訪問截圖)

星爺又重提自己當初入行時跑龍套 (即是做茄哩啡) 的日子，他說：「每天都在等，但是不知道自己在等什麽。其實應該是等機會吧。一年一年的等，一天一秒鐘的等。最後快要 "死" 的時候了，終於有機會了，才發現其實這不是機會，完全是個誤會，然後再重頭再等，就是這樣。」

他還揭露自己昔日去跑龍套的原因說：「其實我一生下來就是巨星，不知道為什麽，睡醒了就是巨星了，很好奇跑龍套的滋味究竟是什麽樣，所以要去了解一下。但是當年經過了解之後就發現，原來龍套是非常有趣的，所以我也當了好幾年龍套。」

佢重提自己以前做咖哩啡嘅往事。(時光網訪問截圖)

雖然《新喜劇之王》題材跟20年前的《喜劇之王》一樣，但星爺認為一部喜劇，題材新不新其實都不是重點，它最重要是要好笑，而喜劇笑中有淚亦是他自己的風格，悲與喜兩個元素是互動和可以互補的。王寶強就代表一眾星爺迷問他何時會出山演戲，他笑言：「看到你在《新喜劇之王》反串白雪公主的時候真的有衝動想演，連王總都演得來，我也要挑戰一下自己。」之後才嘆了口氣說：「唉，算了吧！」

他又謂自己最大的理想還是讓更多的人參與電影的行業，將來出現更多、更好的人才：「我們作為一些草根的人，還是需要努力為自己的理想奮鬥的，永遠都是這樣子的。」

星爺話見到王寶強反串白雪公主時有衝動想挑戰一下自己。(時光網訪問截圖)

可惜佢話：「算了吧！」(時光網訪問截圖)

一齊睇下呢個專訪嘅精華片段，以及《喜劇之王》同《新喜劇之王》兩部電影嘅宣傳照、劇照同埋精彩鏡頭啦。

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