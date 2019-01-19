吳秀波被爆設局令「小三」入獄　陳昱霖父母微博訴苦：所托非人！

內地男星吳秀波憑着電影《北京遇上西雅圖》系列而爆紅，戲中的暖男大叔角色，更令現實生活中已婚並育有一對仔女的他建立了顧家專一的好男人形象。但去年9月突然被爆出婚外情，25歲內地女星陳昱霖自爆和他有一段長達7年的地下情，更驚爆他還背住小三偷食，同時擁有多個情婦，當中包括曾與他拍攝《大軍師司馬懿之軍師聯盟》的內地女星張芷溪，消息一出令他形象插水。事隔近4個月，陳昱霖父母昨日（18日）突然在女兒微博發長文求助，表示女兒因為被吳秀波控告，去年11月就被關押在北京朝陽區看所守，還可能面臨10年以上的有期徒刑。

吳秀波去年被爆出婚外情，更傳出有多名情婦，令他形象嚴重受挫。（視覺中國）

陳昱霖去年中秋節在微信朋友圈自爆與吳秀波有一段長達7年的婚外情關係，但最後慘遭抛棄。（微博圖片）

陳昱霖父母在文中透露，自從陳昱霖去年中秋節在微信朋友圈發布了有關與吳秀波的婚外情關係之後，吳秀波與他的經紀人隨即要求她出面澄清所發內容不屬實，並願意以經濟補償方式給她一筆分手費，但雙方達成協議後，吳秀波又以銀行帳戶被凍結為由，僅支付了一小部分賠償金，並致電當時在國外養病的陳昱霖回國商談後續事宜。沒想到陳昱霖在11月5日回到北京之後，就在機場被公安逮捕，原來吳秀波報案控告她以曝光隱私為要挾，勒索錢財。

內地女星陳昱霖父母在微博發長文求助，驚爆女兒去年11月被以涉勒索錢財為由拘捕入獄，至今仍被關押在看守所中。（微博圖片）

事發後陳昱霖父母曾試圖聯絡吳秀波，希望他高抬貴手，卻被對方律師告知因為陳昱霖的魯莽行為，令吳秀波及其公司損失逾10億人民幣，還被告誡不可張揚此事，否則亦會面臨法律制裁。對於女兒被吳秀波「設局」逮捕，陳昱霖大感心痛：「我們女兒付出過真感情，只是我們女兒已有七年時光所托非人，縱有千錯萬錯，吳秀波先生又如何忍心將感情糾葛付諸於法律，眼下我們只期盼女兒早日平安歸來。」陳昱霖被捕一事曝光後，即時掀起熱議，吳秀波亦隨即發聲明反擊，指公開信內容失實，已將此情況反映給公安機關，並將追究發表人的法律責任。

吳秀波隨即發聲明反擊，指公開信內容不實，並保留追究權利。（微博圖片）

而吳秀波老婆何震亞今日（19日）就透過吳秀波工作室發表聲明力撐老公，透露他們一家人長達1年半以來受到陳昱霖的威脅和恐嚇，但對方獅子開大口索要高達幾百萬甚至幾千萬的巨額錢財，令他們最後忍無可忍才會決定報警。她更強調：「我們捍衛的不是名譽不是利益，而是一個家庭和家人正常生活的權力，相信法律、司法機關會給出公平公正的裁決。」不過網友對於吳秀波夫婦的做法大感不滿，紛紛留言痛罵「不是一家人，不進一家門」、「差不多就行了，自己老公啥人心裡沒點數啊」、「出了事讓老婆出來解決算什麼男人」。

吳秀波老婆何震亞發文力撐，並表示因為受到小三威脅，最後決定報警。（微博圖片）

吳秀波被爆出醜聞，相信不止他本人有損失，與他合作拍劇和拍電影的女星都受到牽連。他與白百何主演的電影《情聖2》將在大年初一上映，但報道一出，很大可能會新戲的口碑及票房。而吳秀波和Angelababy合作的電視劇《渴望生活》（原名《欲望之城》）原定在去年9月播出，但如今播出之日遙遙無期。另外去年8月開拍的劇集《無名偵探》，是吳秀波與唐嫣合作的作品，當時舉行盛大發布會，但現在能否如期播出都是未知之數。除了影視方面，吳秀波還有各種品牌代言活動，相信這次事件都令他的事業大受影響。

吳秀波與Angelababy合作的《渴望生活》（原名《欲望之城》）原定去年播出，但至今播出無期。（網上圖片）