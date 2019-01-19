【流行經典】結婚紀念日大出血　陳曉東：老婆「血拼」鋸我一頸血

陳曉東今晚（19/1）現身將軍澳電視城為無綫節目《流行經典50年》錄影。東東表示離上次節目已經有一年多時間：「今次會獻唱兩首自己嘅歌曲，同一首陳百強經典名曲《盼望的緣份》，好似Danny（陳百強）、哥哥（張國榮）、阿麟（譚詠麟）嘅歌就係細聽到大，真係我呢一代見證80年代90年代初，所以呢啲金曲大家一定識。」

陳曉東今晚亮相TVb《流行經典50年》節目錄影。（葉志明攝）

陳曉東「2019 Plante XT世界巡迴演唱會香港站」將於3月9日在香港紅磡體育館舉行，為了籌備今次個人演唱會，東東特別搵了導師安排一連串體能訓練：「心情好緊張，好快就要開排，要排足成個月時間，每一日都會排足成5個鐘，希望頂得住啦！」個唱會不會見到你騷肌？東東笑言：「唔會太刻意嗰啲嘢，哈哈！」

陳曉東表示已經準備好「銀彈」，供給太太2月份來港「血拼」。（葉志明攝）

此外，東東透露踏入2月份就是太太的「血拼日」既是結婚紀念日、又是太太生日及情人節：「佢會係呢個月返嚟香港，鋸我一頸血，我已經準備好啦，是旦啦屋企有好多個都係呀，你知啦嗰個鋸完之後，唔多平衡嘅時候，嗰個又話要，為有任佢買，最梗要開心！」