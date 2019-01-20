【#MeToo】何猷君前女友BY2 Yumi遭上下其手：差點是強姦的程度﹗

席捲全球嘅「#MeToo」運動，令唔少曾被性騷擾甚至性侵嘅女士不再啞忍，站出來指証。新加坡雙胞胎女子團體BY2成員，曾經同賭王何鴻燊四房兒子何猷君拍拖嘅Yumi白煒玲，自爆去按摩時遇到色狼性騷擾，呢日終於到警署報案，爆出案情「差點是強姦的程度﹗」令人嘩然。

By2中嘅妹妹Yumi身材火辣樣貌甜美，曾經同賭王何鴻燊四房兒子何猷君拍拖。（IG圖片）

Yumi接受新加坡媒體《聯合早報》訪問時，首度提及呢件猥褻事件，佢喺去年12月，去到位於北京一間經常光顧嘅按摩店，當時所有女按摩師都未有空檔，有位男按摩師自薦，Yumi因為太攰就照表示答應。點知入房後男按摩師手法越來越奇怪，演變成對佢上下其手。但Yumi選擇離開後先將過程細節同朋友講，令朋友直呼：「差點是強姦的程度」Yumi無奈表示做精油按摩全身赤裸，無法飛踢，二來對方係男性，自己一個女仔怕難以對付所以唔敢反抗，仲話：「若果佢將門上鎖點算？」

微博流傳出Yumi嘅報案紙，內容提到「已受理2018年12月22日的猥褻案」。（微博圖片）

事發後兩日Yumi都無法入睡，最終喺經理人及姐姐陪同下報案，公安馬上到事發地點遞捕涉案男按摩師。Yumi則心有餘悸，坦言此呢次事件令她有陰霾，之後按摩都唔敢再搵男按摩師，接受訪問公開事年，係希望有類似遭遇嘅女性朋友們千萬唔好忍氣吞聲﹗

Yumi喺在姐姐及經理人陪同下到公安局作筆錄：「公安當天去抓人，還上手銬，很可怕。」（微博圖片）