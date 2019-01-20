張衛健做孝順仔陪媽咪玩波子棋展現鐵漢柔情一面：陪伴是最重要的

Dicky因為《大帥哥》而人氣再度爆升。

張衞健 (Dicky) 早前憑住無綫劇集《大帥哥》而人氣再度爆升，劇中他的角色有情有義深受觀眾同網民喜愛，大家都好唔捨得呢套劇的完結，亦都好期待會有續集，又或是希望Dicky會再繼續為TVB拍劇。而現實生活中的Dicky同樣是一個好重情義的人，對家人更是非常愛護，除了疼錫老婆張茜之外，都好愛錫他的媽咪，和媽咪感情好close，是圈中出名的孝順仔。

Dicky呢日就於他的微博post兩張新相，並留言表示：「陪我媽下棋，十局有十局都是我輸的，因為她老人家的步法是亂走的，不過重點是想她多動動腦筋。這就是大帥哥背後的簡單生活。」相中見到他與媽咪齊齊在玩波子棋，他的媽咪好專心地在思考，他就好有耐性地在等媽咪。紛絲同網民見到此情此境都大讚Dicky好乖仔，充滿展現出鐵漢柔情的一面。

其實Dicky只要不用開工，一有時間就會多陪伴媽咪，早前他就post了同媽咪去買花的相，留言話：「今天帶她到花卉巿場買花，我認為對於老人，我們的陪伴是最重要的。」足見他真是好錫媽咪。

健仔好有耐性咁等佢媽咪。

佢又陪媽咪去買花。

一齊睇下呢位柔情大帥哥嘅靚相啦！