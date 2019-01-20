【皓鑭傳】吳謹言、聶遠再續前情　于正為歷史原型狂洗白

愛奇藝一次上載十集《皓鑭傳》，令唔少劇迷追劇至深宵。

由聶遠同吳謹言主演嘅《皓鑭傳》日前終於喺內地播出，劇集以戰國晚期為背景，描述趙國御史之女李皓鑭（吳謹言飾）因被姐姐陷害而被逐出家門，繼而被商人呂不韋（聶遠飾）買下，並獻畀喺趙國做人質嘅秦王孫（茅子俊飾），三人之間既有情又有義，最後變為三角戀。

李鑭傳同趙姬最相似嘅應該係同樣咁跳得，連吳謹言都話自己係dancer。

吳謹言飾演嘅李皓鑭，其實正正就係趙姬，亦即係秦始皇嬴政嘅生母。有關趙姬嘅歷史記載，離不開「生性淫蕩、包養男寵、誤國誤民」。據《史記。呂不韋列傳》所記載，呂不韋發現嫪毐原來係「大陰人」（陽具巨大的人）後，隨即安排佢以太監身份入宮服待／取悅趙姬所以趙姬對呢份厚禮珍而重之，最後仲連仔都生埋……（如果有睇過TVB嘅《尋秦記》，相信都會記得江華飾演嘅嫪毐）

《皓鑭傳》節奏十分快，首集聶遠已經同吳謹言相遇，第四集已經有肢體接觸同鬥嘴，CP飯應該睇得好滿足。

不過，《皓鑭傳》開播後，唔少網民都覺得吳謹言飾演嘅皓鑭既正氣又倔強（例如係佢被逐出家門後，喺落難時為救下人之母而變賣僅有嘅飾物），同趙姬嘅性格差距甚遠，認為製作人于正篡改歷史同時，並為趙姬洗白。其實于正向來都有為歷史人物洗白嘅習慣，就好似《陸貞傳奇》，趙麗穎飾演嘅陸貞既刻苦又善良，但歷史上記載嘅陸貞卻係滅國妖女。而今次嘅《皓鑭傳》，本為有私情嘅呂不韋同趙姬，則變成有情有義嘅一對。不過，《皓鑭傳》全長62集，依家先播咗10集，話唔定之後會有逆轉。

《皓鑭傳》中嘅嫪毐由內地演員朱戩飾演。

好似都係江華霸氣啲。

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