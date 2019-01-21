吳秀波小三陳昱霖IG曝光　被揭超豪生活環游世界

工作量唔多，但有私人飛機代步，陳昱霖真係好叻女，後排的HERMES也是亮點之一。

曾被內地傳媒稱為「中國影視圈第一好男人」嘅吳秀波，自從被爆出同細佢25歲嘅內地女星陳昱霖有一段長達7年嘅不倫戀後，形象即時插水，再加上有傳日前吳秀波游說陳昱霖回國商討分手費用，但另一邊廂就報公安捉陳昱霖，吳秀波火速成了「第一渣男」。由於陳昱霖現被關禁喺北京看守所，所以佢嘅父母不斷透過女兒微博發公開信，希望借助輿論，令吳秀波取消指控，放女兒一條生路。



女兒生性父母享福。

對於吳秀波，陳昱霖曾在朋友圈發文指一直相個對方，並稱吳秀波在橫店拍攝《軍師聯盟》時，「在橫店陪你整呆了333天，我每天給你煮粥煲湯洗衣服。」、「常常是宅一個月才出那間房，因為要坐車去杭州的機場，每個月你離開橫店去別的工作，我才離開那間房回北京看看媽跟卡卡。」講到好似「禁室培慾」咁款。

陳昱霖話自己為陪吳秀波拍攝而留在橫店近一年，但睇返佢IG，近年都頻頻出埠享受人生……當然唔排除佢喺橫店時PO舊相啦……但奇就奇在陳昱霖有唔少相，都只PO在IG，點解呢？

之不過，俗語都有話凡走過的必留痕跡，有網民搵出陳昱霖嘅IG，發現佢生活十分富貴，除HERMES、CHANEL手袋呢啲基本嘢之外，陳昱霖過去幾年不時都老是常出現米蘭、紐約、韓國、日本等地，而且仲不時乘坐私人飛機，身為年裝周常客嘅佢，與名模Gigi Hadid、Kaia Gerber甚至奧斯卡影后姬蒂白蘭芝（Cate Blanchett）關係十分友好……陳昱霖近年工作量甚低（2017年佢只係為動畫電影配音)，但有如此高質嘅生活，真係不得不寫個服字呢位女子。

鑽石Richard Mille鑽石錶至少都百萬起跳，有網友指陳昱霖手上呢隻係限量版，要成過千萬。

即睇陳昱霖富貴生活