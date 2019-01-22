2019年必跟韓仔髮型　BTS防彈少年團朴寶劍親身示範咩叫最潮

又到新一年，最好不過就是轉個新髮型，轉換一下心情。相信不少男士都會心思思想試「韓仔頭」，但又怕被人笑MK。想知道韓國最新的潮流髮型，其實參考BTS防彈少年團、Wanna One、EXO和朴寶劍等韓星的造型就知道，總好過剪完十萬個後悔！

不少韓仔都認同俞承豪就是帶起紳士頭的代表。（網上圖片）

1. 紳士頭

講到韓仔頭，相信不少人會想到由2017年開始流行「逗號頭」。的而且確「逗號頭」仍然是韓星間非常流行的髮型，網上亦有不少YouTuber拍片教學。2019年流行的「紳士頭」絕不是油頭，反而著重及眉的瀏海。能夠給人一種可愛和年輕的感覺，適合額頭較高和臉型長的男生。而且髮型強調順毛，同樣能夠梳出標誌性的逗號頭和分界等多變造型，可說是男團偶像必備。而演員俞承豪就是帶起熱潮的人，BTS防彈少年團柾國、V和朴寶劍亦是代表之一。

EXO燦烈上張專輯以雀巢頭回歸，多了一份男性的野性美。（網上圖片）

2. 雀巢頭

另一2019年代表髮型就是雀巢頭，乍看之下會覺得與紳士頭分別不大，同樣有韓仔必備的齊瀏海。而唯一分別在於，雀巢頭著重電曲的瀏海，所以頭頂看上去會較有豐盈感，適合頭型較扁的男士。而且瀏海會呈現不齊整的彎曲狀，比紳士頭更給人一種俏皮的感覺，亦是近來越來越多韓星嘗試的髮型。當中EXO燦烈、李鍾碩和iKON Bobby等都換上新髮型，比起單純的紳士頭，感覺更走型格風。

BTS防彈少年團Jimin絕對是近期旁分卷髮的代表，長瀏海給人一種成熟穩重的感覺。（網上圖片）

3. 旁分卷髮

如果覺得齊瀏海太可愛，建議男生也可嘗試較成熟的旁分卷髮。旁分卷髮首先要求有一定長度的瀏海能夠稍微電曲，再隨各人面型，按比例分界放在兩則。同時因瀏海有一定長度，也能All Back營造幹練的感覺。孔劉大叔可說是旁分卷髮的表表者，可是近期不少男偶像都開始加入長瀏海行列。近期最有代表性，必定是染了一頭紫髮的BTS防彈少年團Jimin，而EXO Suho和SHINee泰民等都通通留有長髮，展示男生的成熟美。韓國髮型師更提議嘗試旁分卷髮的男生染上深啡色，更能夠給女生一種暖男的感覺。

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