【新春開運王】湯洛雯望豬年做業主　做好準備等上車：細有細買

湯洛雯今日（22日）出席無綫電視賀年節目《新春開運王》拍攝，說到自己今年想上車，所以向麥玲玲師傅攞貼士：「因為自己未儲夠錢，所以問上車或者租樓有冇咩要注意嘅地方。」又透露其實離實現目標尚有一段距離：「其實大有大買、細有細買嘅，所以成日都想等個時機，但師傅話今年係入市好時機，同我聽講樓價會回落少少，可能呢段時間留意吓。」



湯洛雯努力儲錢，希望今年可以做業主。（葉志明攝）

說到昨晚好姐妹黃心穎的生日派對，靚湯話：「真係好耐冇著過校服喇！麥美恩話自己成世人都冇著過校服，所以今次呢個Party圓咗佢一個夢。自己對上次係中學嘅時候著校服，都十幾年喇。」時隔多年再穿上校服，靚湯表示有點尷尬：「著咗之後大家都話死啦會唔會有啲違和感，但ok嘅，大家玩吓囉。心穎都好開心嘅，29+1，所以今次呢個Party等佢可以留吓念。」

湯洛雯自信表示一班好姐妹打扮起來仍然很像學生妹，當中最像的是年紀最小的何雁詩。（葉志明攝）

湯洛雯透露為了這個派對大家都用了不少心思：「但我哋成日都覺得中學套校服唔夠靚，所以我哋特登上網買咗啲校服係日本校園風嘅校服，襯晒色襯晒Tie好靚嘅，所以今次我哋好滿意個Party。」說到男同學們，靚湯則笑說：「冇辦法，張振朗啱啱開劇所以染咗個白頭，係要被趕出校嘅壞學生，但馬明個套係逃學威龍個套，好正！」看來他們都在派對裡留下了不少歡樂的回憶。

