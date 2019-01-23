漫改劇《IN HAND》山下智久演獨臂天才博士：戴上機械手便覺入戲

繼2017年7月的《緊急救命》（Code blue）第三季之後，時隔兩年，終於等來了山下智久主演的全新日劇。2019年4月，山下智久將主演TBS金22檔日劇《IN HAND》（インハンド），接檔高畑充希的《Madam的神探大叔》（Maison De Police／メゾン・ド・ポリス），這也是繼2015年的日劇《獻給阿爾吉儂的花束》之後，時隔四年再次主演TBS的劇。

山下智久的天才博士機械臂造型（節目截圖）

《IN HAND》是由日本漫畫家朱戸アオ創作的漫畫，從2018年10月23日發售的《Evening》2018年第22號上開始連載。連載至今，甚至還不夠半年的時間就宣佈影視劇化，並由山下智久主演，不知背後是否「有大佬強推」。不過，本作也並非毫無底蘊，在2016年同作者便於《月刊Afternoon》連載了漫畫《IN HAND 鈕倉博士正經的右腕》（インハンド 紐倉博士とまじめな右腕），本作相當於其續作。在《Evening》最新刊的封面上，公佈了《IN HAND》電視劇化的消息，而曾主演過《求婚大作戰》、《緊急救命》、《零秒出手》、《Summer Nude》的山下智久將飾演男主角天才學者鈕倉哲。

劇情簡介： 傲慢又超級土豪的天才學者鈕倉哲的專攻雖然是寄生蟲，但由於豐富的求知欲使得他的知識範圍廣闊。同時身兼着內閣情報局健康危機管理部門顧問的他，每天都會接觸到「令人感興趣的謎題」…

對於該角色的機械手，山下智久表示，這隻假手的形態、顏色、以及合適度都調整了許多次，終於以適合他的形態做好了。而且他說「第一次裝上這只機械手的瞬間，就覺得已經開始（扮演這個角色）了。完全沒有違和感，超型仔！」

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