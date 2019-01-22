【青春有你】富二代王喆表現強差人意　連李榮浩都無眼睇

王喆訓練得20日就去《青春有你》，除非佢瘋狂發力，否則好快被踢出局。

由於「限娛令」、「限娘令」持續出現，令內地選透節目《青春有你》（即係《偶像練習生2》)播出時間都受到影響，原定本月18於愛奇藝上架，結果以「不會在原定時間播出了」宣布節目延期播出，好在，《青春》最終喺21號見街。

王喆全程都係只得呢個表情。

節目中，絕大部分參賽者都已經有經理人公司，當中備受關注嘅王喆，雖然未曾出道，但微博已有30萬粉絲關注，到底呢位90位畢業於倫敦大學皇家霍洛威學院（RHUL)有咩咁勁？自從參加《青春》消息曝光後，網上有唔少佢嘅「身世」流出，而「王思聰弟弟」一項更成為微博熱搜。眾所周知，王思聰乃中國萬達集團董事長王健林獨身子，所以那來弟弟呢？而「王思聰弟弟」成為熱搜後，王思聰發聲明澄清王喆係佢娛樂公司嘅練習生。不過，網上有唔少消息指王喆其實係王思聰嘅表弟，係真係假就不得之知，不過可以肯定王喆家境雄厚，身上不乏LV、CHANEL和Chrome Hearts等名牌。

王喆明明係電玩界，但硬要走去參加《青春有你》。

有網友更指出王喆於電玩界小有名氣，而本來係93年出身嘅佢，唔知點解去到《青春》之後，突變成96年小男生。王喆雖然受到高度關注，但佢喺節目表現就強差人意，受過20幾日訓練嘅佢，喺節目中與同公司嘅兩位訓練生唱出《當你》，瘋狂走音，聽到連導師李榮浩都為之側目，最終得到「聲音完全沒有融入歌詞 」、「沒有起伏」嘅評價，繼而被安排到F級。面對訓練不足嘅參賽者，張藝興都頻頻嘆氣，更寄語王喆要問清楚自己想做啲咩，並希望佢可以透過節目成長。



凡走過的必留痕跡，網上有唔少王喆嘅「生活照」。

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