麥美恩前輩身分為黃心穎慶生　唔怕被標籤：女人30歲係最靚

森美、麥美恩（Mayanne）、丁子朗、吳若希等今日（22日）到將軍澳電視城為節目《阿爺賀歲攻略》錄影，這個組合是否暗示《森美旅行團》將再成行？森美指暫未有消息，但新年會帶隊與家人到外地滑雪。

麥美恩與森美齊為賀年節目錄影，新年期間看到二人鬥嘴的確很應節。（梁碧玲攝）

Mayanne笑指森美擔心將來小朋友長大便不再同行，他反擊說：「不會呀，他們長大後可以帶男女朋友一起來，我會負責出錢！（麥美恩帶男友也可以嗎？）可以呀，我當然會出錢，但機會好像很渺茫。」

森美指沒有刻意避年，因平日工作忙碌，很難有其他機會一家人出行。（梁碧玲攝）

Mayanne透露剛剛退休的父母會回港過年，計劃帶他們到泰國旅行，而森美早前亦有與麥媽咪見面，笑說：「她說好多謝我咁錫佢個囡，我一直澄清冇咁嘅事呀伯母，我對佢要求好高的。」

麥美恩指父母剛剛退休，有更多時間留意及支持她的工作，但就暫未有催她結婚。（梁碧玲攝）

提到Mayanne有份出席黃心穎30歲生日會，森美指自己原定以訓導主任的身分參與，但因為感冒而缺席。而Mayanne則指學生制服是湯洛雯的主意：「老實說三十歲人穿學生裝真是有點味道！但三十歲是人生轉捩點，並不是盡頭，好像我三十歲便開始變靚了！」森美笑說：「現在的確幾靚，但選港姐時就有點核突！」