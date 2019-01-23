【逃稅風波】藝人自查申報階段結束　3個月補稅過百億人民幣

去年范冰冰被被內地知名主持人崔永元爆出簽有「陰陽合同」後，就被國家稅務總局盯上，懷疑她涉逃稅。經過約近4個月的嚴密調查之後，已證實冰冰的確存在逃稅問題，並向她追繳欠稅及罰款約 8.83 億人民幣（約10億港元），原以為事件就此告一段落，但誰知餘波未了。

因為冰冰逃稅問題十分嚴重，內地相關單位就在去年10月已展開向演藝人員進行稅務調查，要求影視行業人員「自查自糾」補繳稅款，截至2018年底，自查申報稅款項就高達117.47億元人民幣，已入庫的有115.53億元人民幣。目前自查自糾的工作已經結束，相關單位就進行第二步工作「督促糾正階段」。

范冰冰逃稅問題牽連甚廣呀！。（網上圖片）

據內地媒體指出，自推出「自查自糾」階段期間，對重點影視企業同從業人員採取「點對點」﹑「面對面」方式，貼近需求輔導稅收政策，根據納稅人的意願確定申報地點，便於納稅人辦理自查繳稅等事項取得相當好的成績，三個月就收到自查申報稅款117.47億元，已入庫115.53億元，相信大家以防變成下一個范冰冰。



雖然沒有指名117.47億元的稅款來源，但此前網上爆出一份涉及名單，更指出其中17位藝人被約談，包括楊冪﹑黃曉明、楊穎、趙麗穎、鄧超、孫儷、趙薇、吳亦凡、迪麗熱巴、章子怡、汪峰、鹿晗、黃渤﹑、吳京、徐崢、陳思誠、佟麗婭等，相信他們是重點補稅對象。