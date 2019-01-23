粉絲鄭裕玲訪問車銀優@ASTRO　DO姐冧爆激讚：佢係完美嘅靚仔

韓國男團ASTRO成員車銀優去年12月來港出席頒獎禮，又抽空接受Do姐鄭裕玲、余迪偉和麻利主持之電台節目《口水多過浪花》訪問。向來留意韓國娛樂的Do姐坦言自己有追看車銀優主演的韓劇《我的ID是江南美人》和《最佳的一擊》，所以對車銀優非常了解，在訪問期間更不時流露對車銀優的愛慕，令拍檔余迪偉也不禁取笑「花癡」的Do姐。

車銀優去年12月接受《口水多過浪花》訪問，今日終於出街啦！（網上圖片）

車銀優在韓國獲封為「臉蛋天才」，Do姐、迪偉等人在訪問播出前，不禁大讚車銀優「係完美嘅靚仔」、「又高，加分係英文好」、「最難得係對腰果眼」，而車銀優也直言自己的臉孔中，最滿意是自己會笑的眼睛。對於Do姐多次在節目中讚揚他出眾的外貌、謙虛的個性和流行的英文，車銀優也用廣東話「多謝」回敬。

唔單止Do姐，余迪偉都好鍾意車銀優。（網上圖片）

車銀優在頒獎禮以英文回應記者提問，獲Do姐大讚「完美英文」。車銀優之所以練得一口流利的英文，除了因為車銀優在學時用功讀書外，他還透露小時候曾在菲律賓生活4個月，相信當時已為車銀優打下良好的英文基礎。雖然車銀優從小就以優秀成績佔據全校頭三名，受到不少人的稱讚和愛戴，但他自爆成為練習生初期舞蹈、唱歌和演戲實力未如理想，所以常被經紀公司Fantagio的工作人員責備，令他自信心受挫，可見車銀優最終成功出道，背後必然是下了不少苦功。

車銀優自爆練習生時期經常捱鬧，好在最終成功出道同大紅大紫，算是苦盡甘來。（資料圖片）

韓國美食以辣為主，而車銀優也相當喜歡吃泡菜，但他卻表示除了泡菜的辣味之外，其他辣皆不能忍受，特別提及自己吃韓國炒年糕時會打嗝，幸好他非常喜歡吃香港美食，又大讚「幻彩詠香江」非常精彩。訪問當日香港平均氣溫只有14.9度，是當月香港最冷的一天，車銀優當場嚇一跳，並稱首爾比香港冷得多，在當地要穿得非常厚才能出門，相反在香港就可以穿得薄一點。

在訪問的尾聲，車銀優順道宣傳三月香港舉行的ASTRO演唱會，Do姐乘機邀請車銀優屆時與ASTRO成員一同接受《口水多過浪花》訪問，不知道Do姐會否出席ASTRO香港演唱會呢？

ASTRO將於3月來港開騷，車銀優到時會唔會同隊友再上《口水多過浪花》呢？（網上圖片）

重溫車銀優出席頒獎禮靚相！