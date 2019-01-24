胡卓希向老闆古天樂取經：最想喺電影方面發展

胡卓希（Jason）出席時尚品牌活動，曾經是模特兒的他，分享了自己對時尚的一些看法：「最緊要搵到自己啱嘅Style，唔好話人哋著咩或者潮流興咩就著咩，其實都要睇返自己嘅個人喜好啊，或者身型去配搭返。因為我覺得唔會話有任何一個身型係所有衫都唔啱嘅，搵返自己啱嘅Style就ok。」

身高185cm的胡卓希（左）是日以一身型格Look出席時尚品牌活動。（梁碧玲攝）

最近Jason與古天樂的公司簽約，成為宣萱、佘詩曼、林峯師弟。轉行做演員，問到想挑戰的角色，Jason就表示：「其實我近排好想試吓做親情比較濃嘅戲，感情上會比較容易代入，因為我同屋企人嘅關係都比較好，所以想演呢類嘅戲。」問到身為老闆的古天樂有沒有給新人一些貼士，Jason則回應：「之前食冬至飯嘅時候，佢同我哋一班後生嘅訓話咗一陣，其實佢都係俾咗啲貼士我哋啦，喺呢行應該點樣去成為一個更加好嘅演員。我都有把握機會問佢自己一直諗唔通嘅嘢，都得到好好嘅答案。」

胡卓希期待下一個角色可以令他更廣為人知，希望豬年能拍更多的好戲。（梁碧玲攝）

接下來Jason透露會有電視劇的拍攝，之前也拍了一些Viu tv單元劇，聽導演說已經進入剪接階段，希望可以快點面世；電影方面都會去很多不同的casting，自己最想還是在電影方面發展。