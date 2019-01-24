拍戲日日與導盲犬對戲拍出感情　「貓奴」袁澧林轉軚想養狗

袁澧林（Angela）昨晚（23日）出席時裝品牌活動，她透露最近剛剛完成拍攝電影《小Q》，能與一眾前輩任達華、楊采妮、梁詠琪一起拍攝令她獲益良多。Angela稱由於需要導盲犬的戲份有很多，所以整個拍攝過程都很難控制，更大讚任達華即使面對難以控制的導盲犬都應對自如：「華哥好犀利，就算隻狗畀唔到嘢出嚟，佢都會接到，呢個就係佢最厲害嘅地方！」

袁澧林（Angela）、游學修、胡卓希及韓國樂隊Hyukoh主音吳赫昨晚（23日）出席時裝品牌活動。（梁碧玲攝）

由於每天都與一眾導盲犬們拍戲，令身為「貓奴」的Angela都轉投狗狗的懷抱：「其實狗仔好似得意啲，我都好愛我嘅貓，但係我啲貓真係好蠢，又唔肯畀我摸！但狗仔真係熱情好多，又會對你好忠心，搞到我都好想轉養狗！」她笑說自己經常被朋友笑她有「自虐傾向」，因為自己很享受被貓無視的感覺，所以仍然很甘願為家中的貓做牛做馬。

Angela表示拍攝完電影《小Q》對導盲犬有更多尊重，亦深深覺得人類真的要向狗學習。（梁碧玲攝）

日前Angela在社交網站上分享在地鐵上遇見一個眼眶泛紅的女生，但卻無法上前安慰而有感而發：「我自己都覺得好猶疑上唔上前，有啲人會覺得好多事，始終香港人並唔習慣呢種相處模式。我成日都經歷呢個情況，覺得孤單同覺得冇人明白我。但同時間我又容易被軟化，例如好多時候好想喊，有人好簡單嘅問候就會即刻溶化、紓解咗。」