【荷里活有個大老千】美國賭神曾做清潔工　研究賽馬方程式發跡

無綫劇集《荷里活有個大老千》，顧名思義，是講述千術高手的故事，但上得山多終遇虎，老千只要有一次失手，就隨時命仔都輸埋。其實賭博背後以數學及或然率作為基礎，而美國確實有職業賭徒，憑計數贏到被賭場列為黑名單，轉而到香港賭馬搵食，更試過派彩不尋常地龐大，被馬會凍結戶口，這位美國賭神就是Bill Benter(比爾．本特)，以下是他的傳奇故事。

本特現已退休，跟太太在匹茲堡隱居，從事慈善事業。（網上圖片）

本特研究出賽馬方程式，更因鉅額彩金而被馬會凍結投注戶口。（資料圖片）

本特在大學修讀物理，畢業後卻只在便利店工作，及在快餐店擔當清潔工，其後他受到數學教授索恩所著的《Beat the Dealer》啟發，開始用科學理論在賭場搵食。在1980年代，本特認識了以伍茲為首的澳洲撲克牌團隊，一齊到美國蒙地卡羅賭場賭21點，他個人在6星期已贏得8萬美元，由於贏錢太過順利，被賭場列為不受歡迎人物，並禁止進入當地賭場，促使本特到香港賭馬搵食。

比爾本特曾贏馬會1.2億3T獎金，但他卻拒絕領獎。（網上圖片）

本特被美國賭場列為不受歡迎人物，只因贏得太順利。（網上圖片）

當萬千馬迷在刨馬經之際，本特反而先閱遍大量關於賽馬的論文，研究出賽馬方程式，將馬匹的速度、體重、勝出紀綠、騎師技術等逾千場賽事資料，輸入電腦並預測賽果。在1989至1991年，本特團隊共贏得360萬美元，至1997年前更贏得逾5000萬美金，由於獎金龐大，本特的投注戶口更一度遭凍結，而本特亦暫別香港1年，轉到其他地方繼續用他的賽馬方程式投注，在全球贏得逾10億美元。

《荷里活有個大老千》中鄭則仕是千術高手，但上得山多終遇虎。（劇照）

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最讓人津津樂道，並非本特有贏錢的本領，而是他在2001年用160萬投注5萬注，最終贏得1.2億3T獎金，竟然沒有去領取派彩，惹來無數馬迷的惴測。去年本特接受通訊社訪問時，解開了拒絕領獎之迷，他表示認為用方程式贏錢沒有體育道德，所以不會領取鉅額獎金，而他歷年來所贏的錢，大部分也是分給了他的團隊，其他則用作慈善用途，所以本特自己並非億萬富豪，現年62歲的他，跟太太在匹茲堡生活，安享晚年。