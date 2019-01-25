【誰先愛上他的】台灣神作登陸Netflix　亡夫小三竟然是個Boy？

邊個話Netflix得舊戲睇？台灣大熱電影《誰先愛上他的》將於2月1日正式上架，在全球超過 190 個國家及地區同步播放。《誰先愛上他的》自上映以來一直大受歡迎，除了在台灣票房高收，更在各大影展大作異彩，橫掃各大獎項。首次擔任導演的徐譽庭與許智彥在香港亞洲電影節的「亞洲新導演獎」；而戲中大鬥法的男女主角邱澤、謝盈萱也分別獲得 2018 年台北電影節「最佳男/女主角」及第 55 屆金馬獎「最佳女主角」等華語電影最高殊榮。

同時擔任《誰先愛上他的》導演及編劇的徐譽庭表示：「從電影題材、演員選角、以及揀選 Netflix 作為全球首映的唯一平台，每個選擇都是一場實驗。我們讓港台觀眾及亞洲觀眾看見了多元價值背後的溫暖力量，接下來，我們希望能讓全球觀眾看完這個故事後都有所省思，也能看見爆發中的華語電影新能量。」

台灣大熱電影《誰先愛上他的》將於2月1日在Netflix正式上架。（劇照）

《誰先愛上他的》講述為頭家仆心仆命的家庭主婦劉三蓮（謝盈萱飾）崩潰了，因為她在申領亡夫的保險賠償金時，發現受益人竟不是自己和兒子，而是一個名叫阿傑（邱澤飾）的男人，這個「小王」俊美的外表下卻有個險惡的心，竟然厚面皮到由頭到尾裝瘋賣傻。正義的「大婆」劉三蓮憤怒大暴走，無論用任何手段，誓死都要搶回丈夫的保險金。