【開心速遞】馬貫東無聽聞謝芷倫雪藏傳聞　究竟Mandy能否回歸？

馬貫東話無聽聞過謝芷倫被TVB雪藏嘅傳言。（網上圖片）

無綫處境劇《愛·回家之開心速遞》舉行祝捷暨團年晚宴，早前宣布要暫別該劇一段時間，於劇中飾演「博士」的馬貫東亦有出席，不過與他齊齊離開劇組，於劇中飾演Mandy的謝芷倫就缺席。近日網上甚至傳出謝芷倫已被無綫雪藏，所以連今次的晚宴都沒她份。她的拍檔馬貫東就表示沒有聽聞過有關傳言，問到他知否謝芷倫為何沒有出現，他說：「可能佢開緊工，我見佢IG話佢拍緊《法政先鋒》，好似仲有拍其他嘢。」

馬貫東雖然已暫別《開心速遞》，但係都有份出席該劇嘅祝捷暨團年晚宴。（葉志明攝）

而馬貫東就透露現正忙於拍攝新劇《致所有我愛過的人》，他說：「上年12月已經開始拍，預計拍到4月，希望拍完即刻可以回歸《開心速遞》劇組。」他於新劇的角色是一名有亞氏保加症的醫生，他說：「我做咗好多資料搜集，亦都同幾位患者見過面傾過偈，呢個角色對我嚟講有挑戰性。(怕唔怕會帶咗博子嘅影子去新角色度？) 唔怕，開拍之前我放咗一個星期假，抹甩晒博士嘅嘢先去投入新角色。」他又好有信心肯定可以重返《開心速遞》。