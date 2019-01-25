李鍾碩入伍前暫別作　夥拍理想型李奈映食正姊弟戀熱潮

李鍾碩和李奈映合作的電視劇《羅曼史是別冊附錄》將於1月26日（星期六）首映，從出道開始被問到理想型，李鍾碩的回答從一而終都是李奈映，現在終於得嘗所願和理想型一起拍戲。劇集於日前舉辦了發佈會，李鍾碩被問到和理想型合作的感受，他紅了臉害羞地表示自己是成功的粉絲。他又表示：「很多前輩都說拍攝愛情喜劇有一定的難度，但我在這部戲裡就有獨家的武器－因為我是她（李奈映）的粉絲，把這種情緒帶進戲劇裡就可以了。」回答期間李鍾碩更害羞得趴在桌上、又臉紅得不知怎麼辦，各位粉絲是不是對這樣的行為似曾相識？



《羅曼史是別冊附錄》是鍾碩歐巴入伍前的暫別作品，粉絲要多加支持啊。（網絡圖片）

《羅曼史是別冊附錄》以出版社為背景，故事講述曾是暢銷書作家的姜丹伊（李奈映飾）在失婚、失去所有後，非本意地開始了和天才出版社主編車恩浩（李鍾碩飾）的同居生活，後來二人更成為了同事，於是二人由本來似親姐弟的關係漸漸變得奇怪，愛情就是這樣展開的。在日前釋出的第一集預告中，車恩浩說：「姜丹伊笑的話，我也覺得很好；姜丹伊哭的話，我心疼得快瘋掉，我也對我的內心很好奇。」使觀眾也對他們的愛情之路發展感到好奇。



李鍾碩和李奈映雖然年齡相差11年，可是站在一起卻十分般配，又是一對養眼的情侶檔。（網絡圖片）

也許是最近流行姐弟戀，從去年大熱、孫藝真配丁海寅的《經常請吃飯的漂亮姐姐》；今晚大結局收場、宋慧喬配朴寶劍的《男朋友》；還有即將上映、李奈映配李鍾碩的《羅曼史是別冊附錄》，都是國民女神加上當紅小鮮肉的組合，而這些組合都成功引來觀眾的視線，是因為市場的需求改變了嗎？

