鄭則仕曾欠債千萬未算最慘　盤點生意失敗負債累累藝人　

正所謂花無百日紅，不少圈中藝人都會在自己風光之時未雨綢繆，投資生意賺大錢！但做生意有賺有蝕是常識吧，最近在TVB《荷里活有個大老千》擔正做男主角的鄭則仕（Kent哥）就曾經投資電影公司欠下千萬巨債，令他不得不變賣家產，節衣縮食，終於用4年時間還清債務。其實除了Kent哥，圈中亦有不少藝人因投資失利，而欠下巨債！

吳宗憲

台灣綜藝天王吳宗憲因投資LED事業虧損，手頭資金周轉不足，不得已以3億元台幣賣掉手中的唱片阿爾法唱片公司以及旗下藝人周杰倫，為了還債他還必須「做白工」，代言、主持的酬勞悉數抵債，用了足足6年才把債務還清！

不少人勸吳宗憲別再做生意！（圖片來源：視覺中國）

被指「賣」掉周杰倫，相信吳宗憲當時亦是無可奈何！（圖片來源：視覺中國）

張衛健

張衛健在內地節目《我是演說家》中透露自己在1997年買了一層樓後就發生了嚴重的金融風暴。他清楚地記得，一天下午3點，他接到家人的電話，說如果他再借不到貸款，就不得不去申請破產。當時走投無路的他，在貸款期限將至的前兩周，碰到了自己生命中的貴人，得到了劉德華的賞識。他如實告知自己即將破產的窘況，沒想到，劉德華二話沒說，旋即給他開了張支票，並留下了讓他永生難忘的一句話：「學到的就要教人，賺到的就要給人。」

咪以為買磚頭就穩陣！（圖片來源：視覺中國）

張衛健憑《大帥哥》人氣急升，最近北密密登台搵真銀！（圖片來源：視覺中國）

鍾鎮濤

鍾鎮濤的好友曾指他婚前生活過得很富貴，娶了章小蕙後，每月都要花上巨額金錢購買名牌服飾滿足老婆，並且搬上山頂豪宅居住，令他百上加斤。1997年，兩夫妻在樓市高峰期向裕泰興借貸，先後購入淺水灣道三十七號、紅山半島豪宅、壽臣山朗松居和灣仔會景閣，豈料遇上金融風暴，樓市急跌，豪宅全部變成負資產，遭債主裕泰興沒收，兼欠下二億五千萬元債務，單是還債，鍾鎮濤每月的利息支出已高達百多萬元，令他大感吃力，不得不申請破產！鍾鎮濤不想子女因他破產受影響，希望積極工作還債，甚至在電影中扮演醜角、在酒吧登台；為了節省生活開支，更寄居在當時女友范姜家。

02年申請破產，絕處逢生的B哥捲土重來，4年後解除破產令又是一條好漢。（圖片來源：視覺中國）

在低潮時，B哥幸得現任太太范姜素貞在身邊扶持，患難見真情！（圖片來源：視覺中國）

梁漢文

有傳梁漢文2003年因炒股票，加上母親需大筆醫藥費入院動手術而出現財困，手持資金僅存五位元數字，連保時捷跑車因欠供款遭財務公司拖走，九龍塘物業也要放盤。當時，老友張衞健和許志安紛紛借錢給梁炳以解燃眉之急，讓他可即時贖回愛車。 他最後花了三、四年才還清向朋友所借的七位元數字錢債。

入行28年的梁漢文，事業經歷多次高低，常常被指是香港最不走運歌手之一。（圖片來源：視覺中國）

幸我有好友幫忙，解財困！（圖片來源：視覺中國）

謝賢

1980年代，紅極一時的謝賢被指早年揮霍無度，雖說賺錢不少可入不敷出欠債纍纍，加上投資失敗欠下巨額債務，除了將2800萬買的豪宅以1800萬賣出，還欠下英皇一大筆債務，只能「賣」兒還債，令謝霆鋒不得不與英皇簽下10年長約來賺錢。而謝霆鋒亦十分爭氣，近年成為內地綜藝節目寵兒又成立了特效公司，成了名副其实的企业家，保守估計身家逾8.5億港元。

四哥縱橫娛樂圈66年！（圖片來源：視覺中國）

更有傳霆鋒做孝順仔送樓畀老竇。（圖片來源：視覺中國）

人生的路難免遇到挫折，但不要灰心，也不要害怕，在哪裡跌倒，就要在哪裡站起來，以上就是成功的例子！