杜汶澤新女程美段小背心着到變形：我唔係要鬥除鬥露得多

前「美女學徒」程美段一直都有派「福利」予網民，所以在短短一年內就已經甚有人氣。（IG圖片）

杜汶澤於2018年年初創辦網絡平台「杜汶澤喱騷」，有閒談節目、有以諷刺時弊的新聞報導節目以及最受一眾男仕們歡迎愛戴的煮食節目。節目中，除了杜汶澤的幽默以及烹飪技巧之外，當然《為何深夜總是餓》中三位「澤女郎」李蔓瑩（Renee）、貝依霖（Chantale）、莊端兒（Xenia）也是吸引觀眾的重要因素。據知，在最新一期《為何深夜總是餓》中，又將會有程美段（Kiwi）作為新女助手出現，真係啱啱好湊夠「一枱麻雀」。

《為何深夜總是餓》普遍地都有過30萬Youtube點擊，更有一班固定的觀眾群。（截圖）

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程美段件衫個視覺效果好強烈。（IG圖片）

早前程美段（Kiwi）因參加拍攝TVB節目新一輯《美女廚房》成為「美女學徒」而為人認識，後又傳是因為她的出位言行及性感形象，導致TVB與她提前結束《美女廚房》的拍攝，最近她更與日本AV男優加藤鷹拍攝安全套廣告。程美段（Kiwi）接受《香港01》訪問時說起阿澤找她拍節目的原因：「佢話佢都搵啲新女仔，見我依家都叫有啲人識，同埋都符合佢哋要求，講嘢放開啲，又有啲性感。」

程美段之前仲同日本AV男優加藤鷹先生拍攝合作合過廣告添。（IG圖片）

她還提及第一次拍攝節目的有趣事：「之前節目組都講過唔會強迫我着到好性感，盡量表現自己，有少少性感就得。我嗰日，本來就係着住件衛衣去，包到好冚，諗住就咁拍。阿澤佢哋就好反應話：『吓，你諗住包到咁樣拍？冇嘢睇喎！仲有冇衫換？』我話：『我廢事，唔想比較啦。』因為之前嗰幾個女仔都着得好勁，唔係要鬥除吖嘛，好似永無止景咁，我又唔想鬥露得多鬥性感，後尾就轉咗件背心仔，就係我影出嚟嗰件。」

程美段說自己太多話，多的就連杜汶澤也有點驚訝。（IG圖片）

新加入成為「師妹」，會否怕被網民拿作比較？她回答說：「各有各唔同，路線又唔同，好難比較。」問到她自覺有甚麼優勝之處，她說：「可以係好，可以唔好，人哋話另外三個女仔靜啲，我嗰日第一日拍，我頭一集已經係『Bili-bala』勁多嘢講。阿澤就好似唔知點應對咁：『嘩，未試過有女仔咁多嘢講。』好似真係應付唔到咁，因為我好多嘢講。」

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另外三位「澤女郎」：

莊端兒（Xenia）

+ 4 + 3 + 2

李蔓瑩（Renee）

+ 7 + 6 + 5

貝依霖（Chantale）