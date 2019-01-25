【皓鑭傳】嬴異人由落泊王孫變秦王　全靠有橋冧掂華陽夫人

內地劇《延禧攻略》去年熱爆兩岸三地，由吳謹言、聶遠、譚卓等原班人馬拍攝的《皓鑭傳》，就相當值得期待，故事講述衛國商人呂不韋及皓鑭(趙姬)，協助秦國王子嬴異人登上王位，劇中更發展出一段三角關係。但為何在趙國當質子的異人，可以搖身一變成為太子，之後更當上秦莊襄王呢？原來全因他改名子楚，加上呂不韋的幫助下，人生成功逆轉。

異人在趙國當質子，其後遇上呂不韋改變下半生。（網上圖片）

秦始皇嬴政父親，除了正史記載的嬴異人外，也有傳說是趙姬跟呂不韋私通，才誕下嬴政，姑勿論真相如何，呂不韋協助異人登上王位，卻是不爭的事實，成語「奇貨可居」就是指呂不韋投資於異人身上的典故，但為何一個在趙國受到輕賤的落泊王孫，卻能扶搖直上，成為一國之君呢？原來全靠異人改名做子楚。

異人改名子楚，全因投華陽夫人所好。（網上圖片）

華陽夫人原是楚國貴族，見到穿上楚國服飾的異人，特別有親切感。（網上圖片）

異人要到趙國做質子，皆因他跟生母夏姬均不得寵，而呂不韋看中異人的潛質，先用5百金為異人裝身，並且廣結賓客，再用5百金購買奇珍異寶，送給秦國太子安國君及其正室華陽夫人。由於華陽夫人膝下無子，呂不韋說服對方避免將來年老色衰而失寵，遂收異人為義子，可以成為將來的倚靠。

安國君原是秦國太子，其後更登上王位，只是3日後暴斃。（網上圖片）

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其後秦趙開戰，呂不韋帶同異人逃回秦國，而呂不韋更獻計要異人換上楚國服飾，才正式跟華陽夫人見面，原來華陽夫人出身楚國貴族，見到穿上楚服的異人甚為喜愛，其後異人又改名子楚，明顯是投華陽夫人所好，最終成功獲得義母支持，被安國君立為繼承人。直至秦昭襄王離世，太子安國君繼位成為秦孝文王，此時子楚名正言順成為太子，更讓人意想不到安國君繼位3天即離奇暴斃，更有陰謀論指是呂不韋買通後宫所下的毒手，最後子楚即位成為秦莊襄王，在位3年而亡，由兒子嬴政繼位成為秦始皇。