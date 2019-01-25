法國模特兒Yasmina Rossi大器晚成　64歲fit爆身材同超模無異！

模特兒在大部分人眼中是一個「青春飯」的行業，一般女人過了25歲之後就不會考慮這個職業。不過法國有一位名叫Yasmina Rossi的64歲奶奶級模特兒，在時尚界風生水起。

Yasmina出生於1955年，擁有一頭白色的披肩長髮，雖然面部有些許皺紋，不過身材苗條，肌膚緊緻，之前還拍攝了泳裝廣告，這樣完美的身形，只看照片，實在難以置信她已有兩個孩子和兩個孫。

今年64歲的法國模特兒Yasmina身材性感火辣，同20幾歲的模特兒無異。（IG圖片）

其實Yasmina年輕時也曾受到不少品牌的青睞，YSL、Hermes、Jil Sander等都同她合作過，45歲時她移居紐約，發現當地很多品牌在找熟齡模特兒，於是便繼續開始模特事業。不過，真正令她聲名大噪的，是在她56歲時，為Marks & Spencer拍攝的時裝廣告，Yasmina的一頭白色飄逸長髮，以及不老容顏令人印象深刻。

Yasmina當年為Marks & Spencer拍攝的時裝大片，左起第二為Yasmina。（網絡圖片）

出名之後，大家都很好奇Yasmina如何保養不老容顏，而她也大方分享，相信醉心於減肥同Keep fit的女性朋友都知道，想要保持身材和美膚，絕對離不開「飲食」和「運動」。

Yasmina提倡均衡和自律的飲食習慣，她從不吃加工、經微波爐煮食、冰鮮及低脂食物。在有機食物未興起之前，她便堅持只吃有機、天然食品，每日吃一個牛油果，以及大量的有機肉製品和魚類，後兩者是蛋白質的主要來源，當然，她還會吃蔬菜、水果、果仁。

Yasmina的健康食譜非常簡單，主要都是有機食物，而且烹調方式簡單。（IG圖片）

點擊下圖睇一睇佢平時食乜：

+ 5 + 4 + 3

護膚方面，Yasmina的方法也非常天然，她選擇有機油護膚，芥花油護理頭髮，用橄欖油及幼砂糖去角質。

雖然Yasmina面部有少許皺紋，不過皮膚非常光滑，靠的也是一些天然的護膚方式。（IG圖片）

Yasmina現居加州馬里布（Malibu），與陽光、海灘為伴。她還熱衷於行山、跑步，由20幾歲開始，每日都會堅持做30至90分鐘瑜伽，幾十年來從未間斷，這就是為什麼儘管年過60，但Yasmina的手臂、腿部、腹部線條依然緊緻。

Yasmina多年來每日堅持做瑜伽，還配合行山、跑步等運動，所以身材線條優美緊緻。（IG圖片）

除了模特兒身份，Yasmina還是一位攝影師和設計師，擁有自己的個人網站，她亦時常在IG分享生活點滴。Yasmina堅信保持樂觀積極的心態是抗老化的關鍵，所以她予人的感覺也是一位熱愛生活，充滿自信和智慧，散發着健康、活力的女人，懂得自愛，才會被愛，相信這也是她廣受大眾喜愛的原因。

Yasmina身兼數職，IG有不少旅遊照片，看得出她對生活的熱愛，而且非常自信，光芒四射。（IG圖片）

點擊下圖欣賞更多Yasmina的照片：