雨僑羅力威夫婦與粉絲聚會　被催生豬仔

雨僑（Ava）去年與歌手羅力威拉埋天窗，二人除了攤分成年的度蜜月外，一直各有各忙！原本二人每年都分別至少同粉絲有一次gathering ，結婚之後兩人的fans club決定愛屋及烏，加上Ava和羅力威都是09年同期出道的新人，於是今年實行一家親，一齊開bbq聚會。雨僑開心表示：「能夠有今次嘅聚會好感恩，難得同另一半有咁多巧合，我哋同期出道，兩邊fans club 成立時間又差唔多，大家都一齊成長！其實我地兩邊嘅歌迷會幹事都好熟，婚宴都有請佢地一齊坐，好似家人一樣！」



雨僑和羅力威連粉絲聚會都一起辦，親上加親。

Fans除了為活動準備蛋糕之外，還送上用兩人結婚相製作的日曆和十年紀念特刊。最令雨僑深刻的是：「日曆同特刊都好靚，可能係我啲粉絲大多係電腦高手，所以咁勁！而老公有好多媽媽級嘅粉絲，佢哋送了一啲初生嬰兒衫俾我，話係好意頭，希望我今年可以生返個金豬BB；同埋平時佢地會煲湯俾老公飲，我就可以順手有得飲，好多謝佢地！」而作為老公的羅力威收到粉絲祝福，他就回應：「睇到有啲粉絲而家成家立室，仲帶埋小朋友一齊嚟聚會，真係好開心，見到佢地嘅小朋友，加上佢地嘅祝福，我都會加油！」

