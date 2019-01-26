程瑤到柬埔寨搞高質內衣騷　託Model洪福入境時變VIP

程瑤（Donna）與老公朱仲賢日前飛到柬埔寨工作，為客戶舉辦一場大型表演，除了歌手唱歌外，更搞到一場性感內衣騷，成功令現場氣溫急升！對於今次在海外搞內衣騷，Donna坦言與老公做活動多年，經常邀請歌星獻唱，故新一年想搞搞新意思，她表示︰「在晚宴中有歌星表演很常見，再紅的歌星觀眾也見過，而今次客戶的要求是要在晚宴上設計一個創新，在當地前所未見的演出，我即時想到Victoria Secret的內衣秀，因為頂級模特兒的catwalk show是很罕見。」

程瑤（Donna）與老公朱仲賢日前飛到柬埔寨工作，為客戶舉辦一場大型表演，當中更有性感內衣騷。

今次內衣騷的靈感來自Victoria Secret，Donna透露catwalk以天使作主題，內衣更是意大利設計師設計，更找來曾演出Victoria Secret的model上陣，Donna表示︰「首先柬埔寨沒有這麼高水準的model，我們親自去挑選不同國籍模特兒，有來自法國、澳洲、巴西、烏克蘭等模特兒飛去當地。」Donna笑言於當地入境過關時獲「優待」︰「我們一行三十多人起飛，多位身高180cm的美女一到達當地機場頓時引起一片哄動，連入境過關也可以走特別通道。」

程瑤坦言今次內衣騷的靈感來自Victoria Secret。

雖然今次的內衣騷順利完成，更成為當晚活動的焦點，不過Donna直言由綵排到表演都相當緊張︰「做內衣秀最怕走光，我們後台有專門人員在上台前檢查走光，確保萬無一失，我自己也為model檢查了很多次。晚宴期間本來很多人周圍傾偈，但內衣騷時全場觀眾不論男女都乖乖坐下來，那一刻場內突然多了很人，好開心大家會喜歡。」

至於會否在香港也搞類似的內衣騷？Donna表示︰「今次由我老公擔任表演編排，他近年太忙已很少擔任這崗位了，對上一次是黛安芬125周年内衣秀他才客串做一次編排，朋友說他很有艶福，但他卻說咁多年見慣美女早已麻木了，如果將來有機會他仍然會繼續客串擔任編排的！」