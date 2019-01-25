40歲楊思琦進軍寫真界後　再唱情歌《愛的森林》殺入樂壇！

作為凍齡代表，40歲的楊思琦在去年夏季殺入寫真界，推出首部個人寫真集《Miss Szeki 2018》大獲好評！近日思琦妹又在Instagram宣布演戲以外的新動向！透露自己將會正式殺入樂壇做樂壇新人，其主唱新歌《愛的森林》亦即將會在各在音樂平台上架，農歷新年前更會在銅鑼灣辦行大型簽唱會！屆時就有機會聽到思琦妹的現場演唱了！

思琦妹早前接受《香港01》訪問時透露過，因為自己經常在內地跑騷登台唱歌，所以被囡囡誤會自己是一名歌手，現在可謂弄假成真了！（Instagram）

登台經驗豐富

2001年香港小姐冠軍思琦妹在2014年離開無綫後就開始頻頻接內地商演，從工作中不斷練習歌唱和舞台技巧。而其實思琦妹以前亦曾有錄歌的經驗，包括為劇集《人生馬戲團》獻唱主題曲《只需要你》、為動漫《星夢美少女》主唱主題曲《星夢馬戲》、更憑這首歌在「兒歌金曲頒獎典禮」上勇奪兒歌金曲銀獎，另外在2016年，她亦曾經與李逸朗合唱情歌《黑眼圈》。思琦妹的唱腔淸脆可愛，少女味十足！原來除了外貌凍齡之外，連聲音都能夠保持青春！

動漫《星夢美少女》。（網上圖片）

《黑眼圈》。（網上圖片）

思琦妹真係點睇都唔似40歲：