麥貝夷與翟威廉傳緋聞　疑受對方帶挈加入TVB做藝員？

現年33歲的港男冠軍翟威廉最近被爆出新戀情，新歡是同為藝人的麥貝夷。麥貝夷？雖然大家對這個名字有些少陌生，但一定聽過她與鍾一憲合唱的經典歌《勾手指尾》，「那天我共你勾手指尾／答應過會更愛你／抱緊你就有好天氣」呀！記得未？原來翟威廉和麥貝夷除了會一齊開Live夾Band，最近更被拍到經常出雙入對，甚至撇甩其他Band友，二人獨自撐檯腳。

去年4月底，麥貝夷在IG宣布與樂隊KillerSoap成員陳樂恒分手，回復單身！事隔大半年，又傳出新戀情，麥貝夷接受《香港01》訪問時就稱：「我哋真係好朋友嚟㗎！（覺得威廉份人點？有冇發展機會？）份人好好啊，所以我哋做到好朋友啊！發展機會方面就不回應啦！」

麥貝夷與翟威廉經常相聚！（IG圖片）

圖右二，他們外形上相當合襯！（IG圖片）

現年32歲的麥貝夷多年前因參與大名娛樂舉辦的「大名星歌唱比賽2007」奪得最佳外形獎，而被發掘入行，成為大名娛樂旗下藝人，並於2010年出道。2011年，她被公司安排與另一新人鍾一憲組成情侶檔，並憑其合唱歌《勾手指尾》成名，網上點擊率現已逾600萬，二人更以情侶檔身份推出首張情侶檔合輯。之後，有報道指大名娛樂老闆林建名不滿鍾一憲和麥貝夷談合約時的態度，因此他們提早解約，從此二人離奇消失樂壇。

麥貝夷曾透露自從在大名娛樂離開後，與鍾一憲已經沒有聯絡！(IG圖片)

2016年，麥貝夷再簽約唱片公司正式復出，但演藝事業大不如前。近日，不知是否緋聞男友的關係，有傳麥貝夷將簽約TVB，加入娛樂新聞台做主播。對此，她就稱：「不是啊，而家自由身呢！（有傳話你會去娛樂新聞台做主持？）哈哈，謝謝關心！而家都是畀心機工作，一如既往的珍惜所有機會。（嚟緊工作有咩新目標？）今年是有計劃的，也積極籌備中，到適當時候就會同大家分享。希望大家都會繼續支持就好啦！（會唔會有機會簽TVB？）我都好鐘意做戲㗎，有機會受賞識梗係開心啦！」

麥貝夷不時現身TVB!（IG圖片）

雖然麥貝夷未肯透露去向，但不難發現她最近曾在《慈善星輝仁濟夜》亮相以及不時在TVB節目《安樂窩》中露面，相信加入TVB做親生女機會相當大！

為TVB拍攝《安樂窩》！(IG圖片)

為《慈善星輝仁濟夜》做嘉賓！(IG圖片)