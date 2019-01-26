接棒汪明荃田蕊妮主持《1+1+1》　車婉婉與嘉賓大談湊仔經

一對情侶由拍拖，到攜手步入結婚殿堂，這段愛情路上要經歷多少考驗才下定決心與對方共度一生？兩人婚後開花結果，組織幸福家庭，當中又有幾多甜蜜與辛酸？TVB前年播出的節目《1+1的幸福》及舊年的《1+1的深情》，廣邀圈中星級情侶及夫妻，分享相處之道和愛情故事。最近車婉婉在網上自爆密密拍攝全新節目《1+1+1》，擔任主持的她邀請到多位圈中好友擔任嘉賓，暢談心底話！

車婉婉邀請梁詠琪夫婦擔任節目嘉賓，兩對夫妻大談心得。（IG圖片）

車婉婉在IG Post了多張與好友的合照，透露正忙着拍攝節目《1+1+1》，嘉賓陣容強勁，這次她更邀請到好友梁詠琪（Gigi）和她的老公Sergio做嘉賓。兩位高妹同樣都是嫁外國人，誕下可愛混血BB，自然更有共同話題。Gigi和西班牙籍老公拍拖半年就閃婚，婚後生了囡囡Sofia，繼承父母的優良基因，非常精靈活潑。這次Gigi與老公齊齊上電視節目，確實難得！

兩位長腿靚媽一粉一藍，十足十Little Twin Stars呀！（IG圖片）

TVB的《1+1》系列節目已經推出過兩輯，由汪明荃主持的《1+1的幸福》在前年1月播出，請到多對圈中夫妻及情侶亮相幕前，大騷恩愛和默契。去年阿田主持的《1+1的深情》就安排節目嘉賓走出錄影廠，炮製窩心驚喜。今年由車婉婉接棒主持，從節目名已經可以看出這次是以家庭為主題，除了延續前兩輯節目的甜蜜氣氛之外，相信一眾嘉賓都會大談湊仔經，分享為人父母的幸福與快樂。

車婉婉與老公是姊弟戀，兩人婚後生咗BBQ，一家三口好幸福！（IG圖片）

參加新秀歌唱大賽入行的車婉婉，去年在《流行經典50年》中獻唱《情的代價》反應熱烈。現時與TVB以部頭合約方式合作的她，更在台慶劇《是咁的，法官閣下》中演活鐵面法官的角色，大獲好評。再加上她早前帶囝囝BBQ一起上田蕊妮主持的節目《女人四十》，BBQ五官完美複製了媽咪，再配合Cute爆的表情，令兩母子人氣急升！這次她更與老公及BBQ一家三口齊齊亮相，與三位新手爸爸包括張達倫、黎諾懿、楊潮凱一起開Party，不少粉絲都留言表示好期待節目正式播出！

車婉婉更一家三口一齊亮相，加上三位新手爸爸的組合，令粉絲大感期待！（IG圖片）

雖然她曾主持電台節目，但今次重拾主持工作，她都大感壓力：「今日，我又做回主持人工作，為了今天的攝影，我真的失眠了好幾天⋯因為今天要集好幾個角色於一身，真係有D壓力。多謝#1+1+1的團隊戰友協助，今天拍攝順利完成。想知係什麼一回事，記住留意1+1+1嘅播出啦！」

BBQ真係好Cute！（IG圖片）