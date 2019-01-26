黃致列批中國空氣水質差　網友不接受道歉更被爆曾扔掉粉絲禮物

韓國男歌手黃致列2015年，通過節目《看見你的聲音》大翻身，令原本當時已出道9年的他，事業再一次昇華。2016年他到中國參加《我是歌手》第4季，因而在內地的名氣大增，並正式開展中國的歌唱活動。近日黃致列就在韓國節目《黃金漁場 Radio Star》中，提及中國的空氣和水質不好，被受內地粉絲批評，就連道歉也無補於事。

黃致列23日出演《黃金漁場 Radio Star》時，提及「到了長沙機場根本看不（到）前方，原來中國空氣真的很不好」以及「水的味道也不一樣」的言論。雖然他有講到這些都沒有關係，對他不會造成影響，可是就被中國網民鬧到一面屁。不少人批評黃致列來中國發展賺人民幣，卻轉頭說中國的空氣水質不好，希望他「滾回韓國」。而黃致列昨晚（25日）已立即在微博發韓中道歉信，指例子純粹舉例，目的只是想帶出即使兩地氣候不同，也沒有影響他參加節目的熱情和效果，並承諾未來會注意自己的言行。

黃致列在《黃金漁場 Radio Star》講到有關中國空氣和水質不佳的言論，引來一陣批評。（網上圖片）

更多粉絲翻出的黃致列負面事件：

對於黃致列的道歉，中國網民當然不埋單，更指他只是向人民幣道歉，並不是發自真心為言行道歉。更有人挑釁他指，韓國的空氣和水質亦不相百仲，擔心身體就請滾返韓國，火藥味十足！同時間黃致列的不少自大言論和對待粉絲的行為，又一一被翻出來。有網友指曾有粉絲在上海，為黃致列投資大型LED廣告版，可是本人卻說認識的中文就只有10個字。以及曾有粉絲發現黃致列結束海外行程後，把粉絲準備的手作禮物和食物等遺留在酒店房中，卻只帶走當中昂貴的禮物，如價值40餘萬人民幣的耳機。

黃致列為事件道歉，但中國網友並沒有因此而收手。（網上圖片）