【荷里活有個大老千】BabyJohn唔鍾意呃人：我演戲時嘅情感都係真

BabyJohn同坤哥戲裡戲外都好老友。

由王晶監製的無綫劇集《荷里活有個大老千》已經播出了10集，外界反應不俗，在劇中飾演舒奇一角的蔡瀚億 (BabyJohn) 佔戲頗重，他與吳業坤 (坤哥) 在戲中是一對「沙煲兄弟」，演得自然又有默契，兩人一場為爭沖涼而剝光豬肉搏的戲份十分搞笑。BabyJohn表示如果以除衫的尺度來計，這場戲是他從影以來最大膽的一次，不過拍攝時並沒有感到尷尬。他說：「大家都係男人，而且嗰個年代啲人真係會咁樣，好反映到當時個社會嘅真實情況。」

BabyJohn同坤哥兩個剝光豬肉搏。

原來有另一場戲先真正令BabyJohn感到尷尬：「講我哋要孖舖瞓喺床上，大家尖頭對腳咁樣瞓，好迫，我哋個頭同對腳係近到幾乎係食到對方啲腳趾。拍呢場戲之前我哋拍完一場赤腳走火警戲，對腳好污糟，好多泥，喺床上大家真係啜到對方啲腳趾咁滯，所以好尷尬。」至於日後如果再有更大膽裸露尺度的戲要他犧牲色相，他又會否接拍？BabyJohn說：「到時先算，會諗下個動機點解要咁做？就好似講粗口咁，到底係為講而講定係為劇情需要？要睇下有無必要同埋講唔講得通，說唔說服到我。」

佢話有一場戲幾乎同坤哥互啜到對方腳趾。

他又好感激Kent哥鄭則仕對他的教導，兩人在劇中情同父子，在現實生活中則亦師亦友，已視對方為他的老師：「Kent哥教咗我好多嘢，有新嘅演繹方法，我依家仲係試驗式咁應用緊。我好欣賞佢，會用老師去形容佢，佢係我喺呢個圈入面認識嘅前輩當中，關係最親密嘅。佢拍戲時好認真但唔惡嘅，係為我哋好，對我哋每一個演員都好上心，會提點住我哋。」

佢好多謝Kent哥對佢嘅教導。

Kent哥會直指出他們有甚麼需要改過的地方，BabyJohn坦言一開始並不好受：「唔好受唔係因為畀Kent哥話，而係我準備好晒，但發現原來唔係咁嘅，會好疑惑。我係一個幾受教嘅人，願意放低自己嗰套去跟佢嗰套，我想喺演戲方面有突破。」

佢視Kent哥為佢嘅老師。

由於BabyJohn屬蕭定一公司旗下藝人，他的老闆與TVB仍有官司糾紛，故他無得隨TVB一起宣傳該劇，但他並不感到可惜：「會理解兩間公司嘅立場，唯一希望事件得以盡快解決。自己反而多謝TVB用咗我同坤哥爭沖涼條片嚟宣傳，好開心，覺得我嘅演出受到認同。」眾所周知幫TVB拍劇經常日夜癲倒、有開工無收工以及工作時間超長等等，總之就是出名辛苦的，不過今次BabyJohn卻不覺得好辛苦。他說：「因為係電影製作班底，用電影嘅拍攝方法，每日開工12-13個鐘，成件事好舒服。我同Kent哥、坤哥同埋王子涵住同一間酒店，我哋日日下晝就一齊飲咖啡，晚晚都一齊食飯，真係好似一家人咁樣，拍得好開心。」

BabyJohn話今次拍劇拍得好開心，亦都唔辛苦。(梁碧玲攝)

提到該劇講述關於老千的故事，而外界也會有人認為藝人等同偽人，虛偽的言行某程度上都是欺騙觀眾的，對此BabyJohn卻不認同：「唔可以話從事咩職業嘅人就係咩性格，每個人都唔同。我一向待人以真誠，唔鍾意呃人，身邊啲朋友話我入行至今都無變過，以心待人好重要，我自己付出咗，對得住自己就夠。我係用最真嘅一面嚟面對大家，想將自己最赤裸嘅部分分享畀觀眾，即使我演戲時所演繹出嚟嘅情感都係真嘅。我唔會去諗係咪被人呃又或者會唔會蝕底，但係對我好嘅人我會感受到。」

佢絕對唔認同藝人就等同偽人。(梁碧玲攝)

攝：梁碧玲

outfit：Club Monaco

Hair：Domanic Tao@O4

Venue：李好味

一齊睇下BabyJohn嘅靚相啦。