大談當年毅然離開華納自組公司　方大同：預咗有可能蝕！

被譽為「香港陶喆」的方大同於2005年出道，踏入樂壇三年便以極短年資獲得「叱咤樂壇男歌手金獎」的他，5年前離開華納後由歌手轉型為老闆，自立門戶繼續壯闊音樂事業。昨日（26/1）接受電台節目《1圈圈 星光背後》訪問時透露，創立音樂文化公司「賦音樂FU MUSIC」的經過，更罕有地談及其感情生活。

談到2014年毅然離開華納，大同表示離開前已經有創業念頭，當時的合作模式是以每個計劃作為基礎，同時覺得想挑戰自己。為了更不受限制地發展音樂事業，方大同深知經營公司存有風險，仍不顧一切去嘗試，雖然這是很不容易的事情，但不能因為困難而放棄：「我都是沒有期待的，只能去嘗試了。當然你說會蝕，我由一開始都知道有很有名的明星、演員都（因做生意而）破過產，所以我很清楚這件事是有它的風險。但是，很難說因為有擔心的事情而不去做一件事。」大同續指自己對金錢的態度很隨和，自覺能足夠維持衣食住行便無須擔心太多：「其實所有事情都是這麼渺小的，如果我八十歲那年看回以前的事，就是如此一個經歷，當然我不希望生意上有很大的失敗，但是無論如何，你老了的時候，回頭看都會發現只是一個經歷而已。」

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在感情方面，大同多年來僅薛凱琪（Fiona）傳過緋聞，他直認這麼多年一定會有感情生活。雖然現時感情未有著落，他坦言父母没有催自己交女友：「我自己都很順其自然，要天時地利人和緣分，要適合自己，以及生活上的狀態上能互相配合。同樣，正如當時我要簽唱片公司出碟，都不能夠逼，不能自己想做就做，都是要等多五年才能發生。和感情一樣，是不能強求的。」談到是否與薛凱琪發展過感情，一向都不談八卦事的方大同直言希望Fiona能參與他三月的演唱會：「就算她不做嘉賓我都希望她來看！」