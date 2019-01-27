【減肥】胡盈禎搣甩40kg穿XS衫　9招減肥秘訣唔使捱餓

愛美和shopping跟女士總是密不可分，但遇上心儀靚衫，卻沒有自己的size，無疑是一件相當掃興的事。女士們或多或少都會碰上這些情況，也有人會選擇買之而後快，更會說服自己將來減肥後自然穿得上，最後該件衣服往往繼續留在衣櫃內不見天日。台灣名模胡盈禎，曾因病而暴肥要穿上XXL的衣服，最後憑住超人毅力，一口氣減掉40kg，近日在節目中更當眾穿上一件XS的外衣，展示完美體態，以下是她的減肥血淚史。

小禎成功減走40kg，更保留了驕人身材，非常難得。（IG圖片）

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胡盈禎(小禎)是台灣著名主持人胡瓜女兒，由於小禎在幾年前患上「多囊性卵巢症」，一直要服用類固醇，令她的體重直線急升，由名模身材變成要穿XXL衣服的女胖子，在注重外貌的演藝界，小禎無疑受到沉重打擊，而父親胡瓜為了鼓勵女兒，更出100萬港元利誘女兒減肥，小禎在半年內脫胎換骨，減掉40kg，由渾圓身材變成V煞臉。近日小禎在綜藝節目《女人我最大》中，試穿另一位嘉賓陸明君脫下的XS尺碼外衣，小禎不但輕鬆穿起來，更扣上了前排鈕扣，睇落還稍為鬆身，連主持人藍心湄也不禁說「妳現在穿XS，好瘦！」小禎的成功，成為一班有志減肥女士的強心針。

小禎在節目《女人我最大》中，穿上XS的外衣，仍然顯得鬆身。（網上截圖）

小禎曾經因病而暴肥，險些斷送星途。（視覺中國）

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胡瓜出動100萬港元，利誘女兒小禎減肥。（視覺中國）

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以下是小禎9招減肥秘訣：

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