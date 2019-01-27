做《鋒味》嘉賓自爆瘦了6KG秘訣　G.E.M.：學會減壓自然心寬體瘦

由浙江衛視聯同英皇娛樂、鋒味控股、眉莊影視打造的節目《鋒味》播出第九期，今次謝霆鋒邀請到歌手鄧紫棋（G.E.M.）去到柬埔寨，展開美食之旅。除了品嘗當地傳統美食，霆鋒更「迫」G.E.M.品嘗當地特色昆蟲料理。

到達柬埔寨後，霆鋒先帶G.E.M.吃遍當地美食，從青檸雞湯到星級沙律、綠咖喱、小攤麵條等。當「除了人以外的動物都害怕」的G.E.M.遇到昆蟲美食，立即尖叫不斷，不少觀眾紛紛表示耳朵已「聾」。美食當前，膽小的鄧紫棋勇敢做出嘗試，並開心表示味道還不錯。相隔一年再上節目，G.E.M.的吃貨本性沒有改變，但體重卻比上一次上節目輕了6kg。問到G.E.M.的減肥秘訣，她透露：「學會了如何解壓，心寬體瘦。」其後，二人泛舟水上談及成長歷程，G.E.M.更是直言：「遇到挫折要學會去解決問題，而不是逃避或壓抑，越長大越懂得放過自己，所以跌倒後站起來的時間就越來越短。」

在節目中，霆鋒跟G.E.M.一起拜訪12年前，做公益曾幫助過的「柬埔寨媽媽」。雖然霆鋒與對方語言不通，但互動依舊充滿無限暖意。另外，去到大象保護機構，當聽到受傷大象之間相互照顧的故事，G.E.M.潸然淚下。原本連餵大象都不敢的她，慢慢突破了自己，不僅唱《泡沫》給大象聽，還與大象一起散步。